Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, öğle saatlerinden sonra etkili olmasının beklendiği belirtildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Trakya´da görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam ve gece Edirne'nin güney (Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan ve Enez) ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde (Malkara ve Şarköy) yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-09-27 12:16:24
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