Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapan şüpheliye gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de jandarma ekipleri, gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen B.B.'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uzunköprü ilçesinde B.B.'nin evinde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, kripto para üretiminde kullanılan ana kart, ram, işlemci, güç kaynakları ve ekran kartları ele geçirdi. Malzemelere el koyulurken gözaltına alınan B.B. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ali Can ZERAY

2022-09-28 11:53:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.