Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanan 1´i PKK´lı 2 kişi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken polis tarafından yakalanan 1´i terör örgütü PKK'lı 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi Demirtaş Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan kimlik sorgulamasında M.D.'nin `terör örgütü PKK'ya üye olma´ suçundan 7 yıl 6 ay, R.T.'nin ise `resmi belgede sahtecilik´ ve `yağma' suçlarından 25 yıl hapis cezası olduğu ve arandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve R.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2022-09-29 16:03:08
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