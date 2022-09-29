Edirne´de 307 litre kaçak içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, jandarma tarafından durdurulan bir araçta gümrük kaçağı 307 litre içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı 307 litre içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-09-29 17:59:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.