Birlikte içki içtiği arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşı E.S.'yi bıçakla ağır yaralayan Osman Gucgun, tutuklandı.

İddiaya göre, Osman Gucgun, arkadaşı E.S. ile evinde içki içti. Bir süre sonra ikili, bilinmeyen nedenle tartıştı. Gucgun, E.S.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladı. E.S., daha sonra evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan E.S, özel araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göğsünün sağından 1, sırtının solundan 3 kez bıçaklandığı belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan E.S., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, Osman Gucgun'u yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gucgun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-09-30 13:27:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.