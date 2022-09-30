Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

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Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mustafa Önal, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde EdirneHavsa karayolunun Kuzucu köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Önal yönetimindeki 22 ACF 227 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Önal'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Havsa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLER

2022-09-30 22:18:27



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