Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler



Mehmet YİRUN Ruhan YALÇIN Olgay GÜLER / EDİRNE-TEKİRDAĞ, (DHA)BULGARİSTAN'daki parlamento seçimleri için sandık başına giden çifte vatandaşlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de kurulan 28 sandıkta oy kullandı. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, "Herkes oyunu istediği partiye veya kişiye atabilir. Fakat artık istikrar olsun. Seçimler, normal takviminde olsun" dedi.

Bulgaristan'daki parlamento seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da oy kullandı. Seçimler için Tekirdağ'da 18, Kırklareli'de 7, Edirne'de 3 olmak üzere toplam 28 sandık kuruldu. Saat 07.00'den itibaren sandık başına gidildi. Seçime ilginin yoğun olduğu görüldü. Edirne'de oy işlemleri, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu, 75'inci Yıl İlkokulu ve Keşan ilçesinde gerçekleştiriliyor.

'ARTIK İSTİKRARIN OLUŞMASINI İSTİYORUZ'

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'da artık istikrar oluşması gerektiğini belirterek, "Son 1,5 yıl içerisinde Bulgaristan'da 4 seçim gerçekleştirildi. Bugün de 4'üncüsünü yapıyoruz. Vatandaşımız 'Artık sıkıldık' seçimlerden diyebilir. Ama yine de kalabalık şekilde Edirne'deki seçmenimiz sandıklara gelmekte. Bulgaristan Türkleri olarak, özellikle Türkiye'de yaşayan soydaşlarımız adına şunu söyleyebiliriz; vatandaşlarımızın sandığa gitmekten sıkılma sebebi, istikrarın olmaması. Bu durum vatandaşı etkiliyor. Dernek olarak Bulgaristan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesi yönünde çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın olması için de istikrarlı bir yönetimin olması bizim arzumuz, gönlümüzden geçen bu. Herkes oyunu istediği partiye veya kişiye atabilir. Fakat artık istikrar olsun. Seçimler, normal takviminde olsun" dedi.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Edirne'de oy kullanan çifte vatandaş Erhan Vatansever, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hem desteklediğimiz parti başarılı olur hem de Bulgaristan istikrara kavuşur. O nedenle görevimizi yaptık ve sonuçları bekleyeceğiz" diye konuştu. Oyunu kullanan Hikmet Çavuşoğlu da seçimlerin Bulgaristan için hayırlı olmasını dileyerek, "Herkes gibi ben de buraya oyumu kullanmaya geldim. İnşallah bu kez Bulgaristan için istikrarlı bir seçim olur, inşallah komşumuza istikrar gelir. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

'SEVDİĞİMİZ PARTİYE OY VERDİK'

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki 50'nci Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta da oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanan Emin Yılmaz, "Evet, bu sefer kazanacağız. Daha fazla milletvekili kazanmayı düşünüyoruz. Niyetimiz bu. Kaç defa ertelerlerse ertelesinler, sonuçta biz alacağımız oyları almaya geldik. Bunun için de sabah erkenden oyumuzu kullanmaya geldik" diye konuştu.

Erman Çelik ise vatandaşlık görevini yaptıklarını ifade ederek, "Bulgaristan'da parlamento seçimlerinde oy kullandık. Sevdiğimiz partiye verdik, oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.

TEKİRDAĞ'DA ELEKTRİK OY KULLANMA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise Havuzlar Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda çifte vatandaşlar, saat 07.00´den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Elektronik oy kullanma sisteminin de kullandığı okulda yoğunluk oluştu. Listelerde isimleri olmayanlar ise okullardaki görevli yazıcılar tarafından beyanname doldurup oylarını kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN Ruhan YALÇIN Olgay GÜLER

2022-10-02 11:18:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.