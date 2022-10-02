Kadınlar, ürünlerini sattıkları pazarda hemcinslerinin konseriyle eğlendi



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınların oluşturduğu Morİz Ritim Grubu, kentte kurulan Üretici Kadınlar Pazarı'nda verdiği konseri, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne adadı. Pazarda el emeği ürünlerini satan kadınlar, Balkan türküleri ve Roman havaları eşliğinde oynadı.

Edirne'de Kent Konseyi Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubu, kentte her pazar günü kurulan Üretici Kadın Pazarı'nda konser verdi. Kent merkezi ve köylerde üretim yapan kadınların, ürünlerini sattığı pazarda Balkan türküleri ve Roman havaları çalan ritim grubu dinleyenleri kendinden geçirdi. Kadınlar bir yandan ürünlerini satarken, bir yandan da dans ederek stres attı.

'İYİ Kİ ÜRETİCİ KADINLARIMIZ VAR'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, üretici kadın pazarının tanıtımı açısından etkinliğin önemli olduğunu belirtti. Tanrıkulu, "Hem buraya gelen pazarımızı ziyaret eden vatandaşlar kadın eli değmiş ürünleri görecekler hem de sanatla buluşacaklar. Bu çok önemli, Edirne hem sanata hem de sanatçıya çok önem veren bir şehrimiz. Edirne'de kadının gücünü her yerde hissediyoruz. Hayatın içerisinde, yaşamı birlikte paylaştığımız kadınlarımızla birlikte çok güzel ve önemli işler yapıyoruz. İyi ki üretici kadınlarımız var" dedi.

'ETKİNLİĞİ ÇİFTÇİ KADINLARA ARMAĞAN EDİYORUZ'

Morİz Ritim Grubu üyelerinden Sevim Karaman, etkinliği çiftçi kadınlara armağan ettiklerini belirterek, "Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Kadın Meclisi burada antika bölümünün gönüllülüğünü yapıyor. Aynı zamanda sorunlarımızı belediyeye iletiyoruz, böylelikle sorunları daha kolay çözebiliyoruz. Bu pazarın daha fazla duyulmasını, Edirne'de daha çok bilinmesini istiyoruz, o nedenle bugün bu etkinliği yapıyoruz. Önümüzdeki hafta da çiftçi kadınlar günü, bu güzel günü onlara armağan ediyoruz" diye konuştu.

Pazar esnafından merkeze bağlı Suakacağı köyü sakini Serpil Karaman da, "Bu pazarla özgürlüğümüzü kazandığımızı düşünüyorum. Zaten özgürdük ama şu anda maddi olarak da özgürüz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Esnaftan Nezire Birim de, "Biz artık erkeklerin arkasında değil yanında olmak istediğimiz için buradayız. Biz yapıyoruz, onlar bize yardım ediyorlar. Bu pazar da bize onu sağladı. Kazandıklarımızla çocuklarımızı da okutuyoruz" ifadelerini kullandı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-10-02 15:05:47



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