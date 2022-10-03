Poşet içerisinde çöp konteynerine atılan 5 yavru köpek kurtarıldı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde poşet içerisinde çöp konteynerine atılan 5 yavru köpek kurtarılarak, koruma altına alındı.
Aşağı Zaferiye Mahallesi´nde bulunan Su Parkı yakınlarında çöp konteynerinden sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, poşet içerisine konularak atılmış 5 yavru köpek buldu. Köpekler ihbar üzerine gelen Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi´ne götürüldü. Koruma altına alınan yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Keşan Belediyesi´nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Duyarsız ve sorumsuzca yapılan davranışı kınıyoruz" denildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-10-03 14:55:08
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