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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polisin durdurduğu TIR'da 94 kilo 754 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait susturucular ele geçirildi, şoför Y.G. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Y.G. yönetimindeki TIR´ı otoban gişelerinde durdurdu. TIR'daki aramada, dorse bölümüne gizlenen 94 kilo 754 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait susturucular ele geçirildi. TIR şoförü Y.G. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-04 16:54:42



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