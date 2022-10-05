Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi U.G. yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen U.G.´yi yakaladı. Gözaltına alınan U.G.´nin, yapılan kimlik kontrolünde, `FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan dosyasının olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen U.G.´nin sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-05 12:20:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.