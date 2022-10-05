Edirne Kırmızısı Hasat Şenliği'nde 'kırmızılı' keman ve semazen gösterisi (2)



KÖK BOYA HASADI YAPILDI

Trakya Üniversitesi ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Edirne Kırmızısı Hasat Şenliği' etkinliği kapsamında, enstitünün Karaağaç Mahallesi'ndeki bahçesinde hasat yapıldı. Renge ismini veren Rubia Tinctorum kök bitkisinin hasat edildiği bahçedeki etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte ilk olarak yetiştirilen kök bitki ile elde edilen boya ile kumaş boyama yapıldı. Özel kazanlarda hazırlanan boyalara, kumaşlar batırıldı. Bir süre kazanın içerisinde boya ile ısıtılan kumaşlar 'Edirne Kırmızısı' rengine boyandı. Boyama etkinliğine vatandaşlar da katıldı.

Kumaş boyama etkinliğinin ardından, enstitü bahçesinde yetiştirilen Edirne Kırmızısı'na rengini veren Rubia Tinctorum bitkisinin hasadı yapıldı. Bir kısmı elle hasat edilen tarla, daha sonra traktör yardımıyla hasat edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-05 18:48:36



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