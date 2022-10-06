Edirne'de evde saklanan 29 kaçak göçmen yakalandı

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Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polisin ihbar üzerine arama yaptığı evde, Suriye ve Filistin uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'ndeki evde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine evde arama yapın polis; 28 Suriye, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis, göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen kayıp ev sahibi H.H.'yi arıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-10-06 10:24:43



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