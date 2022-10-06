Edirne'de, otomobilde 60 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polisin durdurduğu araçta yapılan aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi, sürücü L.U. ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, L.U.'nun aracında tarihi eser bulunduğunu belirledi. Otomobili takibe alan polis, Havsa ilçesi yönüne giden aracı durdurdu. Aramada, farklı kültür ve dönemlere ait, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi. Sikkelere el koyulurken, gözaltına alınan sürücü L.U. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2022-10-06 10:54:06
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