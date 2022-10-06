Bulgaristan, Levent Göktaş'ın iadesi için gerekçe istedi



Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik duruşma yapıldı. İade talebi için gerekçe isteyen mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 40 gün gözaltı süresi kararıyla tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bugün Haskovo Bölge Mahkemesi'nde Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebiyle ilgili duruşma yapıldı. Duruşma sonunda mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti makamlarından iade talebini destekleyen ve gerekçelendiren görüşlerin istenmesi ve sunulması gerektiği kanaatine varmıştır" denildi.

Mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-10-06 14:31:00



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