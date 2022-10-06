Serkan Çağrı: Caz festivali Trakya'nın yeteneklerini başka bir alana taşıyacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serkan Çağrı: Caz festivali Trakya'nın yeteneklerini başka bir alana taşıyacak

DHA

Serkan Çağrı: Caz festivali Trakya'nın yeteneklerini başka bir alana taşıyacak


Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)TRAKYA Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) Başkanı, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Edirne'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Balkan Müzik Festivali ve bu kapsamda ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin kendilerini heyecanlandırdığı belirterek, "Caz festivalinin bu bölgenin yöresel bütün yeteneklerini aslında başka bir alana taşıyacağını söyleyebilirim" dedi.
TRAKSEV tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Balkan Müzik Festivali 7-10 Ekim tarihlerinde yapılacak. Edirne Büyük Sinagogu'ndaki festival kapsamında ise bu yıl ilk kez 11-13 Ekim tarihlerinde Uluslararası Trakya Caz Festivali gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesi lansman toplantısında TRAKSEV Başkanı müzisyen Serkan Çağrı, içerikle ilgili bilgi verdi. Çağrı'ya toplantıda, kendilerine destek veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da eşlik etti.
Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin hem ulusal hem de uluslararası sanatçıların beğenisini toplayan bir festival olarak hayata geçtiğini dile getiren Çağrı, "Bugün Uluslararası Balkan Müzik Festivali 4'üncü senesini kutluyor sizlerle beraber. Her yıl üstüne yeni çalışmalar ekleyerek yürümeye çalıştık. Tabi bunu yaparken bölgemizden her zaman destek gördük, bunlar bizi daha da cesaretlendirdi. Biz de bu başarıyı ortak olarak hayata geçirip her zaman fikir alışverişinde bulunduk. Bunları da günden güne büyütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
'CAZ FESTİVALİ BU YÖRENİN YETENEKLERİNİ YENİ BİR ALANA TAŞIYACAK'
Bu yıl Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin de ilk kez gerçekleşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Çağrı, "Dünya'nın çok önemli müzisyenlerinin yetiştiği bu topraklara caz müziğinin gelmesi kaçınılmazdı. Zaten yıllardır bizi temsil eden, bu topraklarda yaşayan, özellikle Edirne'nin bağrından çıkıp dünyada bizi temsil eden ustalar da bu şehirden çıktı. Caz festivali için paylaşmak istediğim heyecan şu; caz festivalinin bu bölgenin yöresel bütün yeteneklerini aslında başka bir alana taşıyacağını söyleyebilirim. Buradaki müzisyenler zaten doğaçlama bir cazın içerisindeler. Kendi yaşamlarındaki bütün halleri, bence o cazın özgür ruhunu yansıtıyor. Bugünden itibaren bu caz festivali Türkiye'de bir marka haline dönüşecek ve dünyanın en iyi caz müzisyenleri hem şehri tanıyacaklar hem de bu güzel şehirde o güzel caz namelerini estirecekler" ifadelerini kullandı.
'CAZ EDİRNE'NİN İÇİNDE UKDE KALMIŞ BİR ALANDI'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Serkan Çağrı'nın hem ulusal hem de uluslararası arenada Trakya'nın ismini başarılı şekilde duyurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha farklı TRAKSEV'in etkinlikleri. Çünkü geçtiğimiz yıllarda caz yoktu işin içerisinde. Doğruyu söylemek gerekirse benim de dahil olduğum birçok insan yıllardır bunu söyler; 'Edirne'de bir caz festivali' diye. Çünkü hepimizin bir şekilde doğduğu, büyüdüğü topraklar olan Balkan topraklarında dünyanın en yetenekli caz sanatçıları var. Bugün hangi ülkeye giderseniz gidin Balkanlar'da mutlaka bir caz etkinliği görürsünüz, caz orkestrasına rastlarsınız, cazcılara rastlarsınız. Bu, Edirne'de çok uzun yıllardır içimizde ukde kalmış bir alandı. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bunu tamamen spesifik bir festivale yani; Trakya Caz veya Edirne Caz Festivali'ne döndürebilirsek, bunu geliştirerek sürdüreceğiz" (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-10-06 17:29:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi ...
Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak
YEREL HABERLER Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de kökünden kırılarak yola devrilen ağaç trafiği aksattı
YEREL HABERLER Edirne'de kökünden kırılarak yola devrilen ağaç ...
Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Bulgaristan, Levent Göktaş'ın iadesi için gerekçe istedi
YEREL HABERLER Bulgaristan, Levent Göktaş'ın iadesi için gerekçe ...
Motosikletten düşen annesini yaralı halde bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Motosikletten düşen annesini yaralı halde bırakıp ...
Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
İzci imam gençlere doğa sevgisini aşılıyor
YEREL HABERLER İzci imam gençlere doğa sevgisini aşılıyor
Edirne'de, otomobilde 60 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de, otomobilde 60 sikke ele geçirildi: 1 ...
Edirne'de evde saklanan 29 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de evde saklanan 29 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de bir arazide ekili halde bulunan 26 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir arazide ekili halde bulunan 26 bin 600 ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de otomobilde 60 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilde 60 sikke ele geçirildi
Edirne'de bir evde 29 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de bir evde 29 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildi
YEREL HABERLER Edirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildi
Edirne Kırmızısı Hasat Şenliği'nde 'kırmızılı' keman ve semazen gösterisi (2)
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı Hasat Şenliği'nde 'kırmızılı' keman ...
Türkiye'nin çeltik ambarı İpsala Ovası'nda çeltik hasadı etkinliği
YEREL HABERLER Türkiye'nin çeltik ambarı İpsala Ovası'nda çeltik ...
Bakan Kirişci: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 ...
Edirne Kırmızısı Hasat Şenliği'nde 'kırmızılı' keman ve semazen gösterisi
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı Hasat Şenliği'nde 'kırmızılı' keman ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Bakan Kirişci, çeltik alım fiyatlarının ton başına 1000 lira artırıldığını açıkladı:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, çeltik alım fiyatlarının ton başına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.