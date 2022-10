Serkan Çağrı: Caz festivali Trakya'nın yeteneklerini başka bir alana taşıyacak

Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)TRAKYA Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) Başkanı, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Edirne'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Balkan Müzik Festivali ve bu kapsamda ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin kendilerini heyecanlandırdığı belirterek, "Caz festivalinin bu bölgenin yöresel bütün yeteneklerini aslında başka bir alana taşıyacağını söyleyebilirim" dedi.

TRAKSEV tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Balkan Müzik Festivali 7-10 Ekim tarihlerinde yapılacak. Edirne Büyük Sinagogu'ndaki festival kapsamında ise bu yıl ilk kez 11-13 Ekim tarihlerinde Uluslararası Trakya Caz Festivali gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesi lansman toplantısında TRAKSEV Başkanı müzisyen Serkan Çağrı, içerikle ilgili bilgi verdi. Çağrı'ya toplantıda, kendilerine destek veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da eşlik etti.

Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin hem ulusal hem de uluslararası sanatçıların beğenisini toplayan bir festival olarak hayata geçtiğini dile getiren Çağrı, "Bugün Uluslararası Balkan Müzik Festivali 4'üncü senesini kutluyor sizlerle beraber. Her yıl üstüne yeni çalışmalar ekleyerek yürümeye çalıştık. Tabi bunu yaparken bölgemizden her zaman destek gördük, bunlar bizi daha da cesaretlendirdi. Biz de bu başarıyı ortak olarak hayata geçirip her zaman fikir alışverişinde bulunduk. Bunları da günden güne büyütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'CAZ FESTİVALİ BU YÖRENİN YETENEKLERİNİ YENİ BİR ALANA TAŞIYACAK'

Bu yıl Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin de ilk kez gerçekleşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Çağrı, "Dünya'nın çok önemli müzisyenlerinin yetiştiği bu topraklara caz müziğinin gelmesi kaçınılmazdı. Zaten yıllardır bizi temsil eden, bu topraklarda yaşayan, özellikle Edirne'nin bağrından çıkıp dünyada bizi temsil eden ustalar da bu şehirden çıktı. Caz festivali için paylaşmak istediğim heyecan şu; caz festivalinin bu bölgenin yöresel bütün yeteneklerini aslında başka bir alana taşıyacağını söyleyebilirim. Buradaki müzisyenler zaten doğaçlama bir cazın içerisindeler. Kendi yaşamlarındaki bütün halleri, bence o cazın özgür ruhunu yansıtıyor. Bugünden itibaren bu caz festivali Türkiye'de bir marka haline dönüşecek ve dünyanın en iyi caz müzisyenleri hem şehri tanıyacaklar hem de bu güzel şehirde o güzel caz namelerini estirecekler" ifadelerini kullandı.

'CAZ EDİRNE'NİN İÇİNDE UKDE KALMIŞ BİR ALANDI'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Serkan Çağrı'nın hem ulusal hem de uluslararası arenada Trakya'nın ismini başarılı şekilde duyurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha farklı TRAKSEV'in etkinlikleri. Çünkü geçtiğimiz yıllarda caz yoktu işin içerisinde. Doğruyu söylemek gerekirse benim de dahil olduğum birçok insan yıllardır bunu söyler; 'Edirne'de bir caz festivali' diye. Çünkü hepimizin bir şekilde doğduğu, büyüdüğü topraklar olan Balkan topraklarında dünyanın en yetenekli caz sanatçıları var. Bugün hangi ülkeye giderseniz gidin Balkanlar'da mutlaka bir caz etkinliği görürsünüz, caz orkestrasına rastlarsınız, cazcılara rastlarsınız. Bu, Edirne'de çok uzun yıllardır içimizde ukde kalmış bir alandı. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bunu tamamen spesifik bir festivale yani; Trakya Caz veya Edirne Caz Festivali'ne döndürebilirsek, bunu geliştirerek sürdüreceğiz" (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-10-06 17:29:16



