Edirne'de jandarmanın baskın yaptığı evde 3 bin 183 tarihi eser ele geçirildi



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı evde, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 183 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Uzunköprü ilçesindeki evde tarihi eserler olduğunu belirledi. Jandarmanın evde yaptığı aramada; Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 130 bronz sikke, 2 mızrak ucu, 39 ok ucu, 3 yüzük, 1 mühür, 2 minyatür heykel, 4 obje, 1 broş ve 1 kolye olmak üzere toplam 3 bin 183 tarihi eser ile 30 tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarmanın soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-07 11:35:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.