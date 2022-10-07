Edirne'de 'kurbağa avcıları' mesaiye başladı



Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'deki 'kurbağa avcıları' sulak alanlarda avlanmaya başladı. Kurbağa ve Salyangoz Toplayıcıları Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, "Yeni sezonu açtık. Geçimimizi kurbağa avlayarak sağlıyoruz. Kilosunu 60 liradan satıyoruz. Geçen sene kilosu 100 liradan satıyorduk, fiyatların artırılmasını istiyoruz" dedi.

Edirne Kurbağa ve Salyangoz Toplayıcıları Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği üyeleri, Tarım İl Müdürlüğü izniyle 2022 yılı kurbağa avına başladı. Kendilerini 'kurbağa avcıları' olarak tanıtan dernek üyesi 70 kişi, nehir, dere, gölet gibi sulak alanların yanı sıra suyla kaplı çeltik (pirinç) tarlalarında avlanmaya başladı. Kasık çizmelerini giyen kurbağa avcıları, su dolu alanlarda ellerinde kepçelerle avladıkları kurbağaları, firmalara kilosu 60 liradan satıp geçimlerini sağlıyor. Yakalanan kurbağalar canlı olarak depolarda tutulup, kasalarla İpsala ilçesindeki fabrikaya satılmasının ardından başta Fransa olmak üzere Avrupa mutfaklarında yer almak üzere ihraç ediliyor. Bacakları yenilen kurbağaların Türkiye'de lüks oteller ve bazı restoranların menüsünde yer almaya başladığı belirtiliyor.

'KURBAĞA ALIM FİYATI 100 LİRAYA ÇIKSIN'

Geçen yıl 8 ton avlanan kurbağanın bu yıl daha az olacağını belirten Edirne Kurbağa ve Salyangoz Toplayıcıları Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, "Bu yıl sezonu açtık, şu anda grup kurbağa avına 4-5 kişilik gruplar halinde çıkıyoruz. Edirne bölgesinde dernek üyesi olarak kurbağa avlayan 8-10 grup var. Grup olarak çıktığımızda 40-50 kilo kurbağa avlıyoruz. Edirne, İpsala bölgesinden, çeltik tarlalarından, kanallardan daha çok kurbağa topluyoruz. Bu yıl kurbağa alım fiyatı düşük. Geçen yıl, kilosunu 100 liradan sattığımız kurbağa bu yıl 60 liradan düşük fiyata satıyoruz. Bizim de başka yapacak işimiz olmadığı için mecbur bu fiyatlardan kurbağa avına çıkıyoruz. Onun hazırlığını yapıyoruz. Kış günü fiyatları 70-80 liraya çıkaracaklarını söylüyorlar. Adana'da 150-180 TL. Bizim Edirne bölgesinde, Bandırma'da, İpsala'da 100 TL'yi geçmiyor. Piyasa ne ise onun verilmesini istiyoruz. Haksızlığa uğruyoruz" dedi.

'ZOR DURUMDAYIZ'

Yalçın, "Şu anda kurbağadan çıktık ama geçen seneki topladığımız randımanı alamıyoruz. Bazı sıkıntılar olması yüzünden de alamıyoruz. Çoğu avcımızın imkanları da yok. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü'nde aldığımız izin kağıtlarımızın günü doldu, yenilenmesini istiyoruz. Dermek üyelerimiz dar gelirli insanlardan oluşuyor ve çoğunun çizmesi yok, olanın da delik. Derneğimize bir ara Edirne Valiliği tarafından çizme yardımı yapılmıştı. Zor durumdayız, yeniden yardım yapılmasını istiyoruz. Geçen yıl bölgeden 7-8 ton kurbağa avladık. Bu yıl çeltik tarlalarında kurbağanın az olmasından dolayı daha az kurbağa avlayacağız gibi görünüyor" diye konuştu.

'KURBAĞALAR TARIM İLAÇLARI YÜZÜNDEN ÖLÜYOR'

Derneğin yönetim kurulu üyesi Nihat Savaş da kurbağa avlayarak ailelerinin geçimlerini sağladıklarını ifade ederek, "Sezon şu anda daha yeni başladığından dolayı nasıl olacak bilemiyoruz. Beklentiler inşallah iyi olur da bu kış da odunumuzu, kömürümüzü atmış oluruz. Bununla geçimimizi sağlıyoruz. Bir evde nereden baksan 4-5 nüfus var. Herkes bundan geçimini sağlıyor" dedi.

Çeltik üreticilerinin kullandığı ilaçlardan dolayı kurbağaların öldüğünü ve sayılarında azalma olduğunu vurgulayan Savaş, "Çeltik (pirinç) tarlalarına atılan ilaçlar nedeniyle tarlalarda ne bir fare, ne bir yılan, ne bir böcek, ne de bir kurbağa var. Kurbağa, yavruyu zar şeklinde attığı zaman zehirlenip yaşamını tüketiyor" diye konuştu.

Diğer kurbağa avcıları da bu yıl daha az kurbağa olduğunu söyleyerek çizme, kepçe gibi malzeme yardımı yapılmasını istediklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-07 11:52:29



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