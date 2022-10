Edirne'nin bozuk orman arazisindeki cevizde hasat başladı

Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde, bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler, hasat edildi. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, üreticilerden tarımsal üretim projelerine başvurmalarını isteyerek, "Biz destek olmaya hazırız. Gayret onlardan olduğu sürece biz gerekli maddi kaynağı her zaman ortaya koyacağız. İlimizde bu tür ceviz bahçelerinin ya da benzer tarım ürünlerinin nasıl çeşitlendiğini yakın zamanda hep birlikte göreceğiz" dedi.

Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyündeki bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadına; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Vali Yardımcısı Ali Uysal, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve köylüler katıldı. Orman İşletme Müdürü Ceylan, ceviz hasadı öncesi yaptığı konuşmada, 69 hektarlık arazinin 2014 yılında ağaçlandırıldığını belirterek, "Burada 2014 yılında arazi hazırlığı yapılarak aralık ayında 8 bin 800 adet ceviz fidanı dikilmiş. Burası yaklaşık 8 yıllık sahamız. 2019 yılında da köy muhtarlığımızın talebi üzerine yan tarafta biz kendimiz hazırlayarak ağaçlandırdık. 3 yıl bakımını yaparak muhtarlığımıza teslim ettik. Ancak muhtarlığımız bu sefer ceviz fidanlarını kendileri aldılar. Bundan sonra köylerde yapacağımız gelir getirici ağaçlandırmalarda özellikle fidanları vatandaşlarımızın almalarını talep ediyoruz. Almazlarsa biz alıyoruz. Kendileri alırlarsa biraz daha işin içerisine girmiş oluyorlar. Oraya da 2019 yılında 2 bin 500 adet ceviz fidanı diktik. Yine muhtarlığımız vatandaşlarımıza dağıttı. 2022 yılında da bozuk vasıflı alana köy tüzel kişiliği özel ağaçlandırma başvurusu yaptı. Yaklaşık 35 hektara da 5 bin 300 adet fidan dikilecek. 11 Kasım'a yetiştirmeyi düşünüyoruz ve etkinliğimizi burada yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Ceviz üretimi ile Akardere köyünün elde edeceği gelire dikkat çeken Ceylan, "Buradaki amacımız, özellikle ceviz ağaçları 7, 8, 10 yaşlarında optimal seviyeye ulaşıyor. Genelde bunu bilimsel olarak araştıranlar, dönümünde 500 kilo ile 750 kilo arasında bir verim olursa, optimal bir verim oluyor. Ancak biz bu şartlarda burada dönümünde yaklaşık 300 kilogram verim almayı planlıyoruz. O da ağaç başı yaklaşık 20 kilo ceviz yapıyor. Bu da yılların iklim şartlarına, çiçeklenme dönemlerine göre farklılık gösterebilir. Biz bu alanların tamamını dikmiş olursak 16-17 bin adet ceviz dikilmiş olacak. Bu da yıllık olarak optimal seviyeye gelince 354 ton civarı olacak. Bu da bugünkü para ile 70 TL'den hesapladığımızda yaklaşık 23 ile 25 milyon TL arasında köye gelir getirecek. 10 yıl sonraki rakamlar farklı da olabilir. Bunun yanında talep olması halinde diğer köylerimizde de TAP ormanı, gelir getirici tür ağaçlandırmalarıdır, bal ormanlarıdır kuruyoruz" dedi.

'35 HEKTAR DAHA EKLENEREK 111 HEKTARIN ÜZERİNE ÇIKACAK'

Edirne Valisi Kırbıyık da kentte tarımsal ürün çeşitliliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalara devam edeceklerini söyleyerek, "Edirne içerisinde buna önümüzdeki dönemde yeni çalışmalarla önem vereceğiz. Buradaki iş, her açıdan örnek bir iş. Bugün burada özellikle olmak istedim. Ceviz hasadı ile ilgili olarak burada 2014 yılında bir çalışma başlıyor, bozuk orman vasıflı bir yerde. Ama örneklik kısmı hem Orman İşletme'nin hem köy muhtarlığının hem de köylülerimizin çok güzel bir iş birliği olmuş. Güzel bir iş birlikteliğiyle buraya kadar getirdiler. Şimdi bu yıl da yeni bir alanla birlikte, 2014 yılında 60 hektarla başlayan, 2019'da 16-17 hektar daha eklenen, bu yıl da 35 hektar daha eklenerek 111 hektarın üzerine bir alana ulaşacak buradaki ceviz bahçelerinin büyüklüğü. Köy muhtarlığımız ve vatandaşlarımızın kendi aralarındaki iş bölümü çerçevesinde gayet de güzel bakılıyor" diye konuştu.

'PROJELERE BAŞVURMALARINI BEKLİYORUZ'

Vali Kırbıyık, Edirne'deki üreticilere de tarımsal üretim projelerine başvurmaları için çağrı yaparak, "İlimizdeki diğer yerleşim yerlerimiz için örnek bir iş bu. Bozuk orman vasıflı yerlerimiz, marjinal tarım arazilerimiz, aynı ürünü ekmekten dolayı tarımsal verimin düştüğü yerlerimiz olabilir. Bu tarz arazilerimizi artık yeni projelere gerek Tarım Müdürlüğü´müz gerek Orman İşletme Müdürlüğü´müz gerek yeni yıldan itibaren Özel İdare'nin projelerine başvurmalarını bekliyoruz. Biz destek olmaya hazırız. Gayret onlardan olduğu sürece biz gerekli maddi kaynağı her zaman ortaya koyacağız. İlimizde bu tür ceviz bahçelerinin ya da benzer tarım ürünlerinin nasıl çeşitlendiğini yakın zamanda hep birlikte göreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından özel ağaçlandırma alanındaki ceviz ağaçlarında, hasada başlandı. Traktör ile yapılan hasattaki ilk cevizler, toplanarak makine ile yıkanarak Vali Kırbıyık ve katılımcılara da ikram edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-07 12:44:21



