Edirne´de durdurulan araçta 2 kilo skunk ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kilo 126 gram skunk ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne dışından gelen aracın sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 kilo 126 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-07 16:44:54



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