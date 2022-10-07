'Edirne Kitap Günleri' kapılarını açtı



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Edirne Kitap Günleri gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. 35 yayınevinden 60'ın üzerinde yazarın katılacağı etkinliğin onur konuğu şair ve yazar Ataol Behramoğlu açılışta okuduğu, kendisinin 15 tonluk mermere yazılan 'Edirne Köprüsü' şiirini Atatürk'e adadı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 'Edirne Kitap Günleri'nin 8'incisi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Edirne Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı´nda 07-16 Ekim arasında açık kalacak etkinliğin açılış törenine onur konuğu olarak şairyazar Ataol Behramoğlu katıldı. 35 yayınevi ve 60´ın üzerinde yazarın katılım sağlayacağı kitap günlerinin açılışında konuşan Behramoğlu, burada okuduğu 'Edirne Köprüsü' şiirini Mustafa Kemal Atatürk'e adadığını söyledi.

OKUDUĞU ŞİİRİ ATATÜRK'ÜN ANISINA ADADI

Atatürk'ün büyük bir asker, aydın ve devlet adamı olma kişiliğini bünyesinde barındıran ender insanlardan olduğunu belirten Behramoğlu, yazdığı 'Edirne Köprüsü' şiirini okumadan önce duygularını paylaştı. Behramoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda bir duygu adamı, şiirleri de olan bir şiir sever. Şöyle düşünüyorum, sevgili başkanın koyduğu mermer 15 ton falanmış, şöyle düşündüm 'yazık değil mi o kadar mermere, sonra şiiri düşündüm, değer dedim. Mustafa Kemal Atatürk bir duygu insanı, bir aşk insanı olarak bu şiiri dinlese, severdi diye düşünüyorum. Bu şiiri Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına söylüyorum" diye konuştu.

'EVDEKİ O KİTAP KOKUSU HİÇBİR YERDE YOK'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da dijitalleşen çağda elektronik kitapların, gerçek kitapların yerini hiçbir zaman tutamayacağına vurgu yaptı. Gürkan, "Evinizde az ya da çok, o kitapların olduğu odaya girdiğinizde aldığımız o koku, gördüğümüz o görüntü hiçbir yerde, hiçbir şeyde yok. Bugün heyecanlıyız çünkü 8'incisini yaptığımız kitap fuarını ilk kez kendi binamızda yapıyoruz. Yıllardır çok farklı yerlerde birçok etkinliğe katıldık. Her gittiğimizde bakarız, toplantı nerede? AKM'de. Her şehrin neredeyse bir AKM'si var. Allah biliyor ya hep kıskanmışımdır, gıpta etmişimdir; niye Edirne'de AKM yok? Belediye başkanlığımızda birçok işler yaptık. Ama bana sorarsanız; 'bir gün ayrıldığına neyi bırakacaksınız?' diye, büyük önder Atatürk'ün adını taşıyan bu yer benim en büyük gurur kaynağım olacak" dedi.

Gürkan ayrıca, yarın saat 12.00'de Meriç Köprüsü girişine konulan Ataol Behramoğlu'nun mermerden yapılma 'Edirne Köprüsü' şiirinin kitabesinin açılışını da yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Edirne Kitap Günleri'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından şair ve yazar Ataol Behramoğlu, sevenleri için kitaplarını imzaladı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-10-07 19:34:50



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