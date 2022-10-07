Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada tutuklu kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada tutuklu kalmadı

DHA

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada tutuklu kalmadı


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından müştekişüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davanın 11'inci duruşmasında tek tutuklu sanık M.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre, tahliyesinin ardından Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkoyuldu. Benli, 2 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müştekişüpheli olan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
11'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılı Aralık ayında görülen 6'ncı duruşmada, diğer sanık M.T.'nin firari olarak yargılanmasına devam edilirken, O.K., Ş.G. ve S.A., 21 ay tutuklu kalmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Davanın geçen yıl ekim ayında görülen 8'inci celsesine Türkiye'ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. de dahil edildi. Duruşmanın 11'inci celsesi ise bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
TEK TUTUKLU SANIK DA TAHLİYE EDİLDİ
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan duruşmaya katılım sağlamazken, tutuklu yargılanan M.T., Edirne Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS'le duruşmaya bağlandı. Mahkeme, M.T.'nin sabit ikametgah sahibi olması, savunmasının alınmış olması, karartılacak delil bulunmaması ve tutuklulukta bulunan süreyi göz önüne alarak, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla salınmasına karar verdi. Dava oybirliği ile 1 Şubat 2023 saat 10.30´a ertelendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-10-07 20:24:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Edirne Kitap Günleri' kapılarını açtı
YEREL HABERLER 'Edirne Kitap Günleri' kapılarını açtı
Edirne 8. Kitap Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Edirne 8. Kitap Fuarı açıldı
Eski erkek arkadaşını sokakta çakıyla yaralayıp, kendini ihbar etti
YEREL HABERLER Eski erkek arkadaşını sokakta çakıyla yaralayıp, ...
Kıbrıs gazisi Edirne’de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi Edirne’de son yolculuğuna uğurlandı
Edirne´de durdurulan araçta 2 kilo skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne´de durdurulan araçta 2 kilo skunk ele ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Asırlık camiler Edirne'ye değer katıyor
YEREL HABERLER Asırlık camiler Edirne'ye değer katıyor
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı
YEREL HABERLER İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk ...
Edirne'nin bozuk orman arazisindeki cevizde hasat başladı
YEREL HABERLER Edirne'nin bozuk orman arazisindeki cevizde hasat ...
Edirne'de 'kurbağa avcıları' mesaiye başladı
YEREL HABERLER Edirne'de 'kurbağa avcıları' mesaiye başladı
Edirne'de jandarmanın baskın yaptığı evde 3 bin 183 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de jandarmanın baskın yaptığı evde 3 bin 183 ...
Edirne'de başarılı sporcu ve antrenörler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Edirne'de başarılı sporcu ve antrenörler ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Mevlit Kandili ...
Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ile görüştü
YEREL HABERLER Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ile ...
Edirne'de bir evde tarihi nitelikte 3 bin 183 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir evde tarihi nitelikte 3 bin 183 obje ...
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Rumeli ve Balkan ezgilerini seslendirdi
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Edirne'de bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler hasat edildi
YEREL HABERLER Edirne'de bozuk orman arazisinde yetiştirilen ...
Edirne'de göçün hüznü hem görsel hem işitsel anlatıldı
YEREL HABERLER Edirne'de göçün hüznü hem görsel hem işitsel ...
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Edirne'de konferansa katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Edirne'de ...
Edirne'de motosiklet kazasında 74 yaşındaki kadın yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de motosiklet kazasında 74 yaşındaki kadın ...
Edirne'nin köylerini kitapla buluşturacak gezici kütüphane tanıtıldı
YEREL HABERLER Edirne'nin köylerini kitapla buluşturacak gezici ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.