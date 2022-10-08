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Edirne'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali Ketencoğlu konseri ile başladı

DHA

Edirne'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali Ketencoğlu konseri ile başladı


Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)TRAKYA Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından Edirne´de düzenlenen 4'üncü Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Muammer Ketencoğlu konseri ile başladı.
4'üncü Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne büyük Sinagogu'nda verilen konserle başladı. TRAKSEV Başkanı ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve vatandaşların katıldığı konserde; Muammer Ketencoğlu, Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek gibi Balkan ülkelerinin yerel şarkılarını seslendirdi. Ketencoğlu, Edirnelilere özel olarak da Edirne Köprüsü Taştan türküsünü icra etti.
EDİRNE BÜYÜK SİNAGOGU İÇİN SÖYLEDİ
Ketencoğlu, konserde Edirne Sinagogu için Yahudilerin Purim Bayramı´nda söylediği bir şarkıyı da seslendirdi. Edirneli Yahudilerin, Edirne kuşatması sırasında orduya önemli katkıları olduğunu belirten Ketencoğlu, "1912´de Balkan Savaşları sırasında Edirne kuşatmasında o dönemdeki Yahudi cemaatinin Türk ordusuna çok büyük bir katkı sunduğunu, o günlerin Şalom Gazetesi´nden okudum. Çok duygulandım, tüylerim ürperdi. Bütün tekstil atölyeleri orduya, askerlere ve hastalara yara bezi dikmişler. O yüzden onlara çok teşekkür ediyoruz. Şimdi onların baharda kutladıkları bir Purim Bayramı var. Bu bayramda söyledikleri bir şarkı hazırladık, burası için hazırladık. Muhtemelen zamanında bu ezgi, bu çatının altında söylenmiştir. Bu da bizden olsun" ifadelerini kullandı. Edirnelilerin alkışlar ve danslarla eşlik ettiği Ketencoğlu, konserini  Roman şarkıları ile tamamladı.
`TRAKYA´NIN İLK CAZ FESTİVALİ´Nİ DÜZENLEYECEĞİZ´
TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı, Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu orkestrasına plaket takdim ederken, katılımcılar da ayakta alkışladı. Çağrı, Uluslararası Balkan Müzik Festivali´nin ilk gecesinin muhteşem bir konser ile başladığını belirterek, "TRAKSEV olarak aslında her yıl yaptığımız çalışmalarda Balkanların ve Trakya´nın önemli değerlerini siz değerli müzikseverlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu akşam da hepimiz için çok kıymetli olan Muammer Ketencoğlu ve değerli orkestrası Edirne´mize geldiler. Burada bizim için özel ve çok çeşitli dillerde konser vermesi gerçekten yıllarca hafızalarımızda unutulmayacak yer etti. Ayrıca bu akşam kandil. Hepinizin kandili kutlu olsun. Ayrıca Muammer Ketencoğlu´nun bu tarihi mekanla ilgili söylediği o güzel cümleler, onun anlattığı o güzel hikaye benim de tüylerimi ürpertti. Ne mutlu ki böyle bir birliktelik içerisinde barış içinde güzel hatıralar yaşanmış ve biz bunları bu güzel mekanda bu şekilde sizlerle paylaşabiliyoruz. Balkan Festivali´nden sonra bu yıl bölgemizin ilk caz festivalini de başlatıyoruz. Trakya cazının da hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.
SUZAN KARDEŞ SAHNE ALACAK
7-10 Ekim tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali´nde yarın Edirne Büyük Sinagogu´nda saat 20.00´de Suzan Kardeş sahne alacak. Festival, 9 Ekim Pazar günü Edirne Büyük Sinagogu´nda Trakya Ensemble konseri ile devam edecek. Festivalin son gününde ise Balkan Kongre Merkezi´nde Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Thedosii Spassov sahne alacak. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-10-07 23:59:49

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