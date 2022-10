Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE,(DHA)TÜRKİYE´den Avrupa ülkelerine ihraç ürünlerini taşıyan TIR´lar, Edirne´den Bulgaristan´a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı´nda yoğunluk oluşturdu. Hamzabeyli´de 33 kilometre TIR kuyruğu oluşurken, Kapıkule Sınır Kapısı´ndaki parklarda yaklaşık 4 bin TIR çıkış yapmak için bekliyor.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Avrupa ülkelerine ihraç yükü götüren TIR'lar yoğunluk oluşturdu. Toplam 6 peronda günlük 1200 TIR'ın çıkış işlemlerinin yapılabildiği Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR Parkı sahasında yaklaşık 4 bin TIR yurt dışına çıkmak için bekliyor. Bu yıl yapılan modernizasyon çalışmasıyla peron sayısının 4'e çıkarıldığı, günlük 900 TIR'ın işleminin yapıldığı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde ise 33 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri oluşan yoğunluk ve kuyrukların, ihracatın artması kaynaklı olduğunu ifade etti.

'BULGARİSTAN ÇALIŞMIYOR, BİZ SIRADA HARAP OLUYORUZ'

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğunda bekleyen sürücüler, insani ihtiyaçlarını karşılayıp dinlenebilmeleri için bölgeye bir an önce TIR parkı yapılmasını istedi. Almanya'ya makine parçası götüren ve Hamzabeyli'de kuyrukta bekleyen İsmail Çavuşoğlu, "2 günden beri buradayım. Almanya´ya gideceğim. Makine parçası götürüyorum. Biz de bilmiyoruz niye beklediğimizi burada. 2 günden beri sırayı tuttuk, kapıya gitmeye çalışıyoruz. Bulgaristan da malum, çalışmıyor doğru dürüst. O nedenden dolayı biz de burada sıralarda harap oluyoruz. Buna acilen bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Hiçbir ihtiyacını göremiyorsun, tuvaletin yok, suyun yok. Kendi imkanlarımızla ne kadar sağlayabilirsek onu sağlıyoruz. Bulgaristan çalışmıyorsa bile güzel bir park yapsınlar ki hiç olmazsa bizi güvenli bir yere alsınlar. Bekleyeceksek orada bekleyelim" dedi.

'İNSANİ İHTİYAÇLARIMIZI GİDERECEK BİR PARK İSTİYORUZ'

Sırbistan'a doğal gaz borusu ham maddesi götüren Abdullah Aslan da, park yapılması gerektiğinin altını çizdi. Aslan, "İstanbul´dan geliyorum, Sırbistan´a gidiyorum. Doğal gaz boruları ham maddesi taşıyorum. Bugün ikinci günümüz. Sıradan dolayı bekliyoruz. Kapılarda akış çok zayıf. Ondan dolayı bekliyoruz. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. En azından parklar bir an önce yapılsa. Burada beklemektense parkta beklemeyi daha tercih ediyoruz. Bizim için daha iyi olur. En azından insani ihtiyaçlarımızı gideririz" diye konuştu.

Almanya'ya yük götüren Murat Yenihan da, 2 gündür sırada beklediğini dile getirdi. Yenihan, "Dilovası´ndan geliyorum. Almanya´ya gitmek için yola çıktık. 3-4 saat sonra 48 saatim dolacak. 2 gündür asfalttayız. Sıra bekliyoruz. Bulgar tarafında bir aksilik var, diyorlar. Net olarak bilmiyoruz ama burada bekliyoruz. Buradaki sıkıntılar bitmez. Cadde üzerindeyiz. Tuvalet yok; ekmek, su alabileceğiniz herhangi bir şeyiniz yok. Yatmak zaten problem. Gece 200 metre geride yattım. Ne kadar uyuyabilirsek o kadar istirahat ettik. En büyük sıkıntılarımız takolarımız, çalışma saatlerimiz. Bozulduğu zaman zaten ceza yiyoruz"dedi.

'İHRACATIN HIZLI OLDUĞUNU BU SIRALARDAN ANLAYABİLİRSİNİZ'

Bekleme sırasında mülteci sıkıntısı yaşadıklarını da ifade eden Yenihan, "Mülteci sıkıntımız büyük. Arabayı mı kontrol edeceğiz, mültecilerle mi uğraşacağız? Sıkıntılarımız büyük. Şuraya güzel ve büyük bir otopark lazım. En azından sıramızı alıp girdiğimiz zaman, takomuzu kapattığımız zaman yiyip içmek için, tuvalet ihtiyacımızı, duş ihtiyacımızı karşılayacağımız güzel bir otopark lazım. Biz çok yoğunuz. İhracatın hızlı olduğunu bu sıralardan anlayabilirsiniz. Karşı tarafta Türkiye´ye girişte bekleyen bir bu kadar araç daha var. İhracat gerçekten fazla. İşlerimiz güzel ama insan olarak yaşama standartlarımızda eksiklikler var. Onlar da giderilirse çok iyi olacak" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-09 10:51:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.