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TIR KUYRUĞU 38 KİLOMETREYE YÜKSELDİ

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine ihraç ürünlerini taşıyan TIR´lar, Edirne´den Bulgaristan´a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı´nda yoğunluk oluşturdu. Hamzabeyli´de 33 kilometre olan TIR kuyruğu gün içinde 38 kilometreye yükseldi.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kuyrukta saatlerce bekleyen TIR sürücülerine kumanya dağıttı. Sürücüler, aldıkları kumanya ile ihtiyaçlarını giderirken, AFAD yetkililerine teşekkür etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-09 15:11:14



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