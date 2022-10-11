Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi Ü.T. tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi Ü.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Ü.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-11 13:55:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.