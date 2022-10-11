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Edirne´de Uluslarası Trakya Caz Festivali başladı

DHA

Edirne´de Uluslarası Trakya Caz Festivali başladı


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile ünlü piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan´ın da aralarında bulunduğu Thrace Quartet grubunun konseriyle başladı.
Başkanlığını müzisyen Serkan Çağrı´nın yaptığı Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı tarafından Edirne´de bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, Edirne Büyük Sinagogu´nda başladı. 11-13 Ekim tarihleri arasında farklı isimleri ağırlayacak festivalin ilk gecesinde Serkan Çağrı´nın da aralarında bulunduğu Thrace Quartet grubu konser verdi. Konseri Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da izledi. Çağrı´nın klarnetiyle dinleyici karşısına çıktığı grupta caz müziğin ünlü piyanisti Tuluğ Tırpan, davulda Mehmet Akatay ve bas gitarda Guy Bernfeld yer aldı.
UZUN İNCE BİR YOLDAYIM´A CAZ YORUMU
Anadolu Ateşi şarkısıyla konsere başlayan grup, Balkan ve Türk müziğini caz müzikle harmanladı. Grubun konserde çaldığı, ünlü ozan Aşık Veysel´in `Uzun İnce Bir Yoldayım´ isimli parçası ise dinleyenlerden tam not aldı. Türkünün caz motifleriyle yorumlandığı parçanın çalındığı sırada dinleyenler de sözlere eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat süren konser sonunda Edirne Valisi Kırbıyık, Serkan Çağrı ve grup üyelerine teşekkür plaketi verdi.
'ARTIK TRAKYA´DA CAZ DA VAR´
Müzisyen Serkan Çağrı, Trakya´nın cazla buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çağrı, "1'inci Uluslararası Trakya Caz Festivali´nin bu akşam ilk gecesi ve bizlerle geçirdiniz bu gece, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Umarız ki yeni yeni festivaller yaparız. Edirne´de ne yok deseler `caz yoktu´ denilirdi, ama velakin şükürler olsun ki artık caz da var. Biz de festivalin ilk yılında Trakya´nın ismini proje olarak `Thrace Quartet´ olarak başlattık. İlk parçamız Anadolu Ateşi´ydi, ikinci parçamız sevgili Tuluğ Tırpan´ın bestesiydi. Aslında bugün biz cazın içerisinde bu parçalarla kendimizi arıyoruz" diye konuştu.
`ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON
 Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık da, festivalin Edirne için çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Kırbıyık, "Çok önemli bir organizasyon. Şehrimizde bu yıl birincisini gerçekleştiriyoruz caz festivalinin. Bu organizasyona her aşamasında verdiği emek için teşekkür ediyorum kıymetli hemşerimize Serkan beye. Çok kıymetli bir şehirde yaşıyoruz. Tanıdıkça şunu hissetmiştim; Edirneliler çok şanslı, çok kültür hazinesi bir şehirde yaşıyorlar. Bu şehirde yaşayan herkes bunu hissediyor ama bugün biz onlardan daha şanslıyız, öyle güzel bir etkinliği hep birlikte paylaştık. Şehrin kalanından bir adım öne geçtik" dedi.
Festival kapsamında 12 Ekim´de Şallıel Bros, 13 Ekim´de ise Kerem Görsev Trio Edirne Büyük Sinagogu´nda dinleyenleriyle buluşacak. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-10-11 23:08:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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