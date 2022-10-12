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Üniversiteliler, topluma hizmet dersinde Meriç Nehri kıyısında çöp topladı

DHA

Üniversiteliler, topluma hizmet dersinde Meriç Nehri kıyısında çöp topladı


Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez'in kurduğu 'Plastiğe Hayır Platformu'nun etkinliğinde Eğitim Fakültesi öğrencileri, topluma hizmet dersini Meriç Nehri kıyısında atık toplayıp temizlik yaparak işledi. Rodriguez'in, sahiplendiği eşek, katır ve 4 köpeğiyle katıldığı etkinlikte nehir kıyısında 20 çöp poşeti atık toplandı.
İspanyol akademisyen Begona Rodriguez, bir Türk arkadaşının davetiyle 8 yıl önce gezmek için Edirne'ye geldi. Tasarım eğitimi alan ve Türkiye'de 1 yıl kalmayı hedefleyen Rodriguez, arkadaşlarının tavsiyesiyle Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yeni kurulan Grafik Tasarım Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kenti gezerken Tunca Nehri kıyısındaki plastik atıklar başta olmak üzere atılan çöpleri gören Rodriguez, ilk zamanlar bölgedeki atıkları toplayıp temizlik yaptı. Daha sonra belirli dönemlerde öğrencileri ve arkadaşları ile nehir kıyısında temizlik etkinlikleri düzenleyen Rodriguez, plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için öğrencileri ve arkadaşları ile birlikte 'Plastiğe Hayır Platformu'nu kurdu. Rodriguez ile platform üyeleri, diğer çevreci sivil toplum örgütleriyle kentte çok sayıda atık toplama etkinlikleri düzenledi.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin topluma hizmet dersi, Begona Rodriguez'in Meriç Nehri kıyısında düzenlediği temizlik etkinliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Sezgin Kondal, Edirne Sokak Canlarını Koruma Topluluğu (EDCANKO) üyeleri, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Edirne Dayanışma Ağı üyeleri yaklaşık 40 kişi katıldı. Rodriguez'in sahiplendiği eşek, katır ve 4 köpeğiyle katıldığı etkinlikte Meriç Nehri kıyısında 20 çöp paşeti atık toplandı.
'GÜZEL BİR MANZARA AMA HER TARAF ÇÖP'
Nehir kıyısındaki temizliğin ardından konuşan Rodriguez, bölgenin 8 ay önce gerçekleştirdikleri temizlikte daha kirli olduğunu belirterek, "Aslında bugün o kadar kirli değildi. Biz 8 ay önce burada temizlik yaptık, manzara çok daha kötüydü. Bugün yine bir iş yaptık ama nispeten daha iyi bir manzara ile karşılaştık. Maalesef insanlar çöplerini bırakıyor. Güzel bir manzara ama her taraf çöp. Öncelikle buraya gelen piknikçilere çöp atmamalarını söylüyorum. Çöp olacak şeyleri, ufak tefek plastik eşyaları da buraya getirirlerse onlar da doğal çöp oluyorlar ve belki bunları istemeyerek bırakıyorlar. Bu çöpleri de yanlarında getirmesinler. Daha az malzeme ile gelsinler, daha çok doğaya karışsınlar. Bütün bu plastiklerde toksinler ve zehirli maddeler var. Bizim sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Endokrin sistemimizi de oradan etkiliyor. O yüzden çok büyük bir risk altındayız" dedi. 
'BURAYA GELENLER ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİDİYOR'
Rodrigez'in düzenlediği etkinliğe Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde topluma hizmet dersi alan öğrencilerle birlikte katılan öğretim görevlisi Sezgin Kondal da Plastiğe Hayır Platformu'na destek verdiklerini ifade etti. Kondal, nehir kıyısındaki kirliliğe dikkat çekerek, "Her zamanki kirlilikle karşılaştık. Meriç Nehri kıyısındayız. Ne zaman gelsek benzer manzaralar. Buraya gelen balıkçılar, piknikçiler çöpünü bırakıp gidiyor. Biz buradayız, bıkmadık. Umarım bizim çabalarımız bir gün fayda gösterir ama durum şu ki bir fayda gözükmüyor. Her defasında aynı manzara. Nasıl ki evimizi temiz bırakıyorsak herkes de bulunduğu yeri temiz bırakması gerekiyor. İşin doğasında bu var" diye konuştu.
'KİRLİLİĞİ GÖREREK BALIK TUTUYORLAR'
Etkinliğe katılan EDCANKO kurucu Üyesi Arif Yılmaz da amaçlarının nehir kıyısındaki kirliliği önlemek olduğunu söyledi. Yılmaz, "Biz buraya çevre kirliliğini önlemek amacıyla gelerek, onların gözlerinin önünde, onlara bir şeyler göstererek, çevremizi temiz tutalım mesajı vermekteyiz. Buraya 30-40 kişi olarak geldik. Yaklaşık 20 çöp poşeti toplanmıştır. Birçok insan buraya balık tutmak için gelmekte. Akşam gelen insanların da çevreyi ne kadar kirlettiğini görmemektedirler. Biz burada gördüğümüz manzara karşısında şok etkisi altında kaldık. Çünkü insanlar çöpü atmak, arabaya koymak yerine çevre kirletiyorlar. Buraya gelen insanlar da bunları görerek balık tutuyorlar. Biz bunu önlemek istiyoruz. Fakat bizim toplumumuzda bir bilinçsizlik var" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-10-12 11:26:48

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