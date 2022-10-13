15 yıl hapisle aranan uyuşturucu hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin, Fatih Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, F.D.'nin kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. F.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-13 14:47:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.