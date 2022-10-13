Edirne´de çürük raporu verilen 56 yıllık okul binası yıkılıyor



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, çürük raporu verilen 56 yıllık okul binasının yıkımına başlandı. Zaman zaman hurda demir toplamak isteyenler ile yıkım ekibi arasında gerginlik yaşanırken, polis ve zabıta da güvenlik önlemi aldı.

Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Esnaf Odalar Sokak'taki 56 yıllık 2 katlı İnönü İlkokulu´nun binası, Keşan Belediye Meclisi´nin aldığı kararla 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı´na tahsis edildi. Bakanlık, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle çürük raporu verdiği okul binasının yıkılarak, yerine yenisinin yapılmasına karar verdi; öğrenciler çevre okullara nakledildi. Boşaltılan binada hırsızlık olayları yaşanırken, maddi değeri olan malzemeler at arabalarına yüklenerek çalınmıştı. Binanın camları kırılarak, kapı ve pencerelere de hasar verilmişti.

Bu sabah bölgeye gelen ekip ise okul binasının yıkımına başladı. Yıkım sırasında hurda demir toplamak isteyenler ise iş makinesinin çalışma alanına girdi. Hurda toplamak isteyenlerle yıkım ekibi arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis ve zabıta ekipleri de önlem alarak hurda toplamak isteyenleri yıkım alanından uzaklaştırdı.

İLKOKUL BİNASI YAPILACAK

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, çürük raporu verilen binanın yıkımına başlandığını belirterek, "Yıkım kararı çıkan İnönü İlkokulu, İl Özel İdaresi tarafından ihale marifetiyle ihaleyi alan firma tarafından yıkılıyor. Yıkımın yarın tamamlanmasını planlıyoruz. Yıkımın ardından bu alana yeniden ilkokul binası yapılması durumu var. Biz bu konuda gerekli işlemleri başlatacağız. Yatırım programına alınacak ve daha sonra şartlara göre yapılacak. Yıkım sırasında alan girerek hurda almak isteyenler oldu. Bu konuda da gerekli önlemler arttırıldı. Emniyetimiz önlem aldı. Önemli olan binanın iş güvenliğine uygun yıkılması" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-10-13 15:45:49



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