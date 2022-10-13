Yunanistan´a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmek isteyen 18´i FETÖ/PDY, 4´ü PKK 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, yasa dışı yollarla Yunanistan´a gitmek isteyen 18´i FETÖ/PDY, 4´ü PKK olmak üzere 22 terör örgütü şüphelisini sınırda yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-13 17:12:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.