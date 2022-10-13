Kapıkule´de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan araçtaki aramada, gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan ve şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi. Jandarma, soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-13 17:41:45



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