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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapıkule´de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi

DHA

Kapıkule´de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan araçtaki aramada, gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan ve şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi. Jandarma, soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-10-13 17:41:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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