Uluslararası Trakya Caz Festivali sona erdi



Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, Kerem Görsev, Volkan Hürsever ve Ferit Odman´dan oluşan Kerem Görsev Trio´nun sahnesi ile sona erdi.

Başkanlığını, klarnet virtüözü Serkan Çağrı´nın yaptığı Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivalin son gününde sahne alan Kerem Görsev, Volkan Hürsever ve Ferit Odman´dan oluşan Kerem Görsev Trio, Edirne Büyük Sinagogu´nda unutulmayacak bir konsere imza attı. Kerem Görsev´in bestelerinden oluşan listesi ile sahne alan caz üçlüsünün konserine, Edirneliler yoğun ilgi gösterdi. Edirne Büyük Sinagogu´nun girişi ve balkonlarını dolduran müzikseverler, caz üçlüsünün performansına alkışlarla eşlik etti.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı´nın da izlediği konserde Görsev, müzikseverlere icra ettikleri birçok parçanın bestelenme aşamalarıyla ilgili bilgi verdi. Görsev, ayrıca Edirne´de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, kentin coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan Edirne tava ciğerini de çok beğendiğini söyledi.

`CAZ ESİNTİLERİNİ FAZLASIYLA YANSITTILAR´

Konserin sonunda Serkan Çağrı, Uluslararası Trakya Caz Festivali´nde sahne alan caz üçlüsüne plaket takdim etti. Çağrı, Edirne´de ilk kez düzenlenen festivale katılımları nedeniyle teşekkür ederek, "Caz festivalinin Trakya´da ilk kez düzenleneceği haberini Kerem ağabey ile paylaştım. Festivalin en başından bugüne kadar bizi hem fikirleriyle cesaretlendirdi, hem de düşünceleriyle çok büyük destek verdi. Trakya halkı olarak kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bugün festivalimizin kapanışını gerçekleştirdiler. Sevgili Ferit Odman davuluyla, Volkan Hürsever kontrbasıyla ve Kerem Görsev tabii ki piyanosuyla bizlere gerçekten caz esintilerini fazlasıyla yansıttılar" diye konuştu.

YOĞUN İLGİ SONUCU 2 ŞARKI DAHA ÇALDILAR

Çağrı´nın konuşmasının ardından Görsev, ışık ve ses ekibindeki isimleri de sahneye davet ederek, müzikseverlerden ekibi için alkış istedi. Caz üçlüsü ve teknik ekibi, katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Müzikseverlerin yoğun ilgisi soncu caz üçlüsü, 2 şarkı daha çalarak konseri tamamladı. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2022-10-13 22:48:04



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