Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 terör şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi U.G. ve PKK şüphelisi S.S., yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen U.G.´yi yakaladı. U.G.´nin, `FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan dosyasının bulunduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, merkezde ise 1´inci derece askeri yasak bölgedeki operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.S.'yi yakaladı. Soruşturmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-10-14 17:45:01
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