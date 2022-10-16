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Edirne'de kent ormanına millet bahçesi olmaması için 'insan zinciri' eylemi

DHA

Edirne'de kent ormanına millet bahçesi olmaması için 'insan zinciri' eylemi


Ali Can ZERAY Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılacak 'millet bahçesi' projesini protesto etmek amacıyla  bir araya gelen grup üyeleri, el ele tutuşup insan zinciri oluşturdu. 
Edirne'de Karağaç Mahallesi'nde mülkiyeti Orman Müdürlüğü'nde olan Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı'na, geçen ay millet bahçesi yapılacağı açıklandı. Açıklamanın ardından proje kapsamında ormanda beton yürüyüş yolları yapılıp, ağaçların kesileceğini iddia eden bazı meslek odaları, sivil toplum örgütü üyeleri ve siyasi parti temsilcileri bir araya gelerek,  'Söğütlük Doğal Kalsın' isimli platformu oluşturdu. Platform üyeleri bugün ormanın bulunduğu alana gelerek, projeye tepki amaçlı 'insan zinciri' etkinliği düzenledi. Etkinliğe meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ile bölge halkından katılım oldu.
Etkinlikte platform adına açıklamayı Ziya Gökerküçük okudu. Bölgede tescilli ağaçlar olduğunu, doğal sit alanı ve taşkın sahası içinde yer aldığını söyleyen Gökerküçük, "Bizler bu doğal cennetin kentlilere yakışan, bilimin, aklın gerekleri ve kentlilerin istekleri doğrultusunda düzenlenmesini yıllardır talep etmekteyiz. Millet bahçeleri mevzuatı da bunun için var. Mevzuat diyor ki: Betonların yığıldığı bölgelerde yaşam alanları, sosyalleşme sahaları için millet bahçeleri oluşturulur. Ama Söğütlük Ormanı gibi tescilli ağaçların olduğu bölgede millet bahçesi kurulamaz. Burada millet bahçesi yapmak yasalara, vicdanlara, kentli haklarına uygun değildir. Anılarımızın yok edilmesidir. Yaşam hakkımıza, günlük yaşamımıza müdahaledir" diye konuştu.
'ÖNCE KENTLİYE SORULMALIYDI'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da projenin önce kentliye sorulduktan sonra yapılması gerektiğini söyledi. Gürkan, "Burada iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Edirne´de insanların rahat edeceği, konfor bulabileceği yeni düzenlemeler yapılması kimseyi rahatsız etmiyor. Denilen söğütlüğün içerisinde betondan, asfalttan, farkı malzemelerden bir şeyler yapılması söğütlüğün doğallığı bozulmasın, diyor. Diğer taraftan ortada bir proje var. Yapılan bir ihale var. O projeden ne Edirne Belediyesi'ne sunulmuş bir proje var, ne de kentliyle paylaşılmış bir proje var. Bugün geldiğimiz noktada kent nehir kenarlarında yürüme alanları, kent insanının konfor bulabileceği alanlar elbette yapılsın ama öncelikle bu projenin kentliye sorulup tartışıldıktan sonra kentlinin onayı alındıktan sonra yapılması gerekir" dedi.
Konuşmaların ardından kent ormanının bulunduğu alanda el ele tutuşanlar insan zinciri oluşturdu. Etkinlik, kent ormanında ağaçların temsili olarak korunma amaçlı çevrelenmesiyle sona erdi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-10-16 17:37:38

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