Edirne'nin büyük yangınında 64 mahallede 179 tarihi yapı yanmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'nin büyük yangınında 64 mahallede 179 tarihi yapı yanmış

DHA

Edirne'nin büyük yangınında 64 mahallede 179 tarihi yapı yanmış


Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)TRAKYA Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Hasan Ali Cengiz, Edirne'de 1746 yılında çıkan ve kayıtlara 'Harik-i Kebir' (Büyük Yangın) olarak geçen yangınla ilgili araştırmasını '1746 Edirne Yangını' adlı kitabında topladı. Cengiz, yangının 64 mahalleye yayıldığını, 179 tarihi yapının zarar gördüğünü ve 14 ile 20 bin arasındaki insanın etkilendiğini söyledi.
Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Hasan Ali Cengiz, Edirne'de 2 Ağustos 1746'da çıkan ve kayıtlara 'Büyük Yangın' olarak geçen yangını Osmanlı arşivlerini inceleyerek kitaplaştırdı. Cengiz'in yazdığı 1746 Edirne Yangını adlı kitapta yangının 64 mahalleye yayıldığı ve halka ait evler hariç 179 tarihi yapının zarar gördüğü belirtildi. Yargından zarar gören yapılar arasında Edirne'de günümüze ulaşan en önemli tarihi eserlerden Selimiye Camisi Arastası, Eski Cami, Bedesten, Ali Paşa Çarşısı ile günümüze ulaşamayan Alamüddin Camii, İki Kapılı Han, Yemiş Kapanı Hanı gibi yapılar da bulunuyor.
'YAPILAR AHŞAP VE BİRBİRİNE YAKIN'
Cengiz, Üç Şerefeli Camisi'nin çevresindeki Ağaçpazarı mevkisindeki bir dükkandan başlayarak yayılan büyük yangında binaların ahşap ve birbirlerine yakın olduğuna dikkat çekerek, "O dönemde hem ısınma hem yemek pişirme amaçlı ocaklar var. Buralardan sıçrayan yangınlar, kısa süre içerisinde yayılıyor. Çünkü hem İstanbul hem Edirne'de depremler korkusuyla yapıların genel anlamda ahşap ve birbirine yakın olduğunu görüyoruz" dedi.
'İTFAİYE TEŞKİLATI YOK'
Yangının söndürülememe nedeninin söndürme tekniklerinin ve itfaiye teşkilatının olmamasına bağlayan Cengiz, "Özellikle o dönemde 2 taktikten bahsetmek lazım. Birincisi, yangın çıktığı zaman bütün halkın elinde ne varsa kovalarla su taşıması. İkincisi, kancalarla, baltalarla vurma ve yıkma taktiği dediğimiz taktik kullanılıyor. Bu da yangınları söndüremediği gibi kısa süre içerisinde daha geniş alanlarla yayılmasına neden olmuştur" ifadelerini kullandı.
'SARAÇLAR CADDESİ'NDEN 2 KOLA AYRILIYOR'
Yangının Üç Şerefeli Camii'nin etrafındaki yapıları sardıktan sonra günümüzde kentin en yoğun caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi'nden 2 kola ayrıldığını belirten Cengiz, "Üç Şerefeli Camii'ne sıçramadığını ama çevresini sardığını görüyoruz. Yakın bölgesinde Taş Mektep, Hüsamiye Medresesi var. Arka kısmında Oğlanlı Hamamı var. Bunlar yangında zarar görmüştür. Buradan başlayan yangının 2 kol üzerinden devam ettiğini görüyoruz. Yakın bir bölgede olan cephanenin etkilendiğini, oradan da Alipaşa Çarşısı yanarak, şu anki PTT'nin olduğu bölgede Alamüddin Camisi'nin yanarak oradan Zindanaltı'na kadar ulaştığını görmekteyiz. Orada Müslüman Mezarlığı dediğimiz bugünkü Tatarhani Mezarlığı da yangından etkilenen bölgeler. Yangın oradan Uzunkaldırım dediğimiz bölgeden Ayşekadın'a kadar ulaşmıştır. Orada tespit edebildiğimiz yer, bugünkü Abdurrahman Mahallesi'ndeki Abdurrahman Camisi'dir. Bu birinci koldur" diye konuştu.
'ESKİ CAMİ, BEDESTEN VE SELİMİYE ARASTASI'NA SIÇRAMIŞ'
Cengiz, yangının ikinci kolunun ise günümüzde Atatürk heykelinin bulunduğu bölgedeki hanları yakarak ilerlediğini ifade ederek, "Atatürk heykelinin olduğu bölgedeki hanların, Unkapanı Hanı, Sarraf Hanı'nın yanması ve oradan Bedesten bölgesindeki dükkanlar, Tahmis bölgesindeki Kara Mustafa Paşa'nın çeşmesi ve oradaki hanların yanmasıyla beraber yangının Eski Cami'ye sıçradığını görüyoruz. Oradan yukarı doğru çıkarak Yemişkapanı Hanı, Selimiye Arastası ve Kıyık'a kadar çıkmıştır. Kıyık bölgesine kadar çıkan yangın, eski devlet hastanesi bölgesindeki yerden Kadirhane Tekkesi´ni yakarak şu anki sosyal bilimler lisesi olan bölgede Kara Mustafa Paşa Hanı'nı yakmıştır. Oradan da Eski İstanbul Caddesi üzerinde diğer kol ile birleşerek kısa süre içerisinde pek çok yeri yaktığını görmekteyiz" dedi.
'14 BİN İLE 20 BİN CİVARINDA İNSAN ETKİLENDİ'
Arşiv belgelerinde yangının sona erdiği tarihe ulaşılmadığını ve kişilere ait hasar kayıtlarına yer verilmediğini söyleyen Cengiz, "Bu çalışmamızda yangından sonra yapılan özellikle tarihi yapılardaki keşiflerden yola çıktık. Arşiv belgelerinde bu tamirat keşiflerine, keşif defterlerine ulaşarak yapıları tespit ettik. Yapılardan bölgeleri tespit ederek, bu bölge üzerinde yaşayan hane sayılarına ulaşmaya çalıştık. Burada özellikle hane sayılarını, mahalleleri tespit ettik ve 64 mahalle dedik. 64 mahalle üzerinde yaklaşık 14 bin ile 20 bin civarında insanın etkilendiğini görüyoruz. Bu kadar geniş alanı kapsayan bir bölge. Birkaç saat değil; belki saatlerce, belki de günlerce sürdüğünü söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.
'ALİ PAŞA ÇARŞISI'NA 432 BİN 750 AKÇE HARCANDI'
Hasan Ali Cengiz, yangın sonrası yapılan onarım çalışmalarına da değinerek, "Ali Paşa Çarşısı'nın tamir edilmesi için yapılan keşiflere baktığımız zaman 432 bin 750 akçenin harcandığını görmekteyiz. Bu kadar meblağ ile duvarlarının, çatısının tamiratı, kurşunların değiştirilmesi işlemleri yapılmıştır. Yangın sırasında halk öncelikle canını kurtarmaya çalışmıştır. Canını kurtardıktan sonra mal derdine düşmüştür. Mallarını kurtarmak adına 2 yöntem izlemiştir. Birincisi, açık alanlara taşımak. Bunlardan bir tanesi Tatarhaniler Mezarlığı'dır. Ama oraya taşınan mallar yandığı gibi bir diğer yer de Eski Cami'dir. Eski Cami'ye taşınan eşyalarla beraber yangın, cami içerisinde sirayet etmiş ve cami, bu yangın sırasında zarar görmüştür. Eski Cami'de bu eşyalarla beraber yangının sirayet etmesiyle caminin içerisindeki ahşap malzemeler, mihrap, minber gibi malzemelerin yanında özellikle mushafı şerifler, Kur'an-ı Kerimler, halılar, kilimler, seccadelerin zarar gördüğünü görmekle beraber mihrabın sağ tarafındaki duvar da yangından etkilenmiştir. Yangından sonra da bu duvarda bir tamirat işleminin gerçekleştiğini kayıtlarda görmekteyiz" dedi.
'MALİYETİ 24 MİLYON 692 BİN 139 AKÇE'
Yangının halka ait evler hariç toplam maliyetinin 24 milyon 692 bin 139 akçe olduğunu belirten Cengiz, "Büyük yangında zarar gören yapılara baktığımız zaman burada 143 dükkan görüyoruz. Bunların bir kısmı vakıflara, bir kısmı ihtisap rüsumuna ait. Bunun yanında 10 han, 4 cami, 4 mescit, 2 çarşı, 4 hamam, 2 çeşme, 1 mektep, 3 muallimhane, 1 medrese, 2 tekke, 1 konak, 1 cephane ve 1 zindan da bu yangında yanmıştır. Bu yangın ve bunun arkasından 6 sene sonra gerçekleşen 1752 depremi Edirne'nin ticari anlamda canlılığına ciddi bir darbe vurmuştur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-10-17 11:21:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE KENT ORMANINA MİLLET BAHÇESİ OLMAMASI İÇİN &#039;İNSAN ZİNCİRİ&#039; EYLEMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE KENT ORMANINA MİLLET ...
Edirne'de kent ormanına millet bahçesi olmaması için 'insan zinciri' eylemi
YEREL HABERLER Edirne'de kent ormanına millet bahçesi olmaması için ...
Edirne'de "Söğütlük doğal kalsın" talebi
YEREL HABERLER Edirne'de "Söğütlük doğal kalsın" talebi
"Edirne kırmızısı"na rengini veren bitkinin alternatif ürün olması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER "Edirne kırmızısı"na rengini veren bitkinin ...
Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Kışın iç mekanlarda havalandırma için 5 dakika yeterli
YEREL HABERLER Kışın iç mekanlarda havalandırma için 5 dakika ...
Edirnespor-Kütahyaspor maçında konuk ekibin yöneticileriyle taraftarlar arasında tartışma yaşandı
YEREL HABERLER Edirnespor-Kütahyaspor maçında konuk ekibin ...
İpsala'da refüje çarpan otomobildeki kişi yaralandı
YEREL HABERLER İpsala'da refüje çarpan otomobildeki kişi yaralandı
Uzunköprü'de minibüs ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Uzunköprü'de minibüs ile çarpışan kamyonetin sürücüsü ...
Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Havsa Kent Meydanı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Havsa Kent Meydanı çalışmaları başladı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Süloğlu'nda öğrenciler "Küçük Eller Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında ekim yaptı
YEREL HABERLER Süloğlu'nda öğrenciler "Küçük Eller Toprakla ...
Marmara için `fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için `fırtına' uyarısı
Güneş, rüzgar ve jeotermal enerjiden faydalanarak binalarda enerji tasarrufu sağlamak mümkün
YEREL HABERLER Güneş, rüzgar ve jeotermal enerjiden faydalanarak ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Keşan'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Keşan'dan kısa kısa
"Madalya avcısı" milli tekvandocu Sude Sağlam, zirveye çıkmak istiyor
YEREL HABERLER "Madalya avcısı" milli tekvandocu Sude Sağlam, ...
Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.