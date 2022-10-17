2 terör örgütü şüphelisi, Yunanistan´a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi A.D. ile PKK şüphelisi H.G., yakalandı.
Güvenlik güçlerinin Uzunköprü ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D. yakalandı. Gözaltına alınan A.D.'nin `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, merkezde 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri bir başka operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi H.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-10-17 16:13:23
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