'Edirne'deki millet bahçesi projesinde bir tek ağaç dahi kesilmeyecek'

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kent ormanına yapılacak millet bahçesi projesi kapsamında bir tek ağaç dahi kesilmeyeceğini, mevcut beton alanın 1152 metrekareden 747 metrekareye düşürüleceğini söyledi. Projenin, Türkiye genelindeki millet bahçeleri arasında en doğa dostu proje olduğunu belirten İba, "Projeyle ilgili Edirnelilerin kafasında duyabileceği hiçbir endişeye izin vermeyeceğiz. Bunun arkasındayız. Sadece ormanın kullanılmayan alanlarını da kullanıma açacağız. Çok daha güzel, çok daha güvenli, çok daha nezih bir yer olacak" dedi.

Edirne'de Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı yerine yapılacak millet bahçesi projesine karşı önceki gün 'Söğütlük Doğal Kalsın' platformu üyeleri ve vatandaşlar tarafından Lozan Caddesi´nde insan zinciri oluşturuldu. Bugün toplantı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Belgin İba ise proje detaylarını anlattı. İba, proje kapsamında hiçbir ağacın kesilmeyeceğini belirterek beton alanların ise mevcut alandan daha da azaltılacağını kaydetti.

'ASLA DOĞAL DOKUSUNA DOKUNMAYI HAYAL ETMEDİK'

Kent Ormanı'nın 2016 yılından beri Edirne Belediyesi'ne tahsisli bir alan olduğunu ve çok bakımsız olduğunu kaydeden İba, şunları söyledi:

"İnanın biz yaptığımız tüm ziyaretlerde, vatandaşlarımızdan hep dinlediğimiz kent ormanının bakımsızlığı, insanların ormanın içerisinde güvenli yürüyüş yapamadıkları, çöplerin bile toplanmadığı, adeta kaderine terk edilmiş bir yer olduğuydu. Bunu Edirne'de yaşayan, ormana giden vatandaşlarımız da görüyor ve izliyordur. Biz gerçekten de o gün millet bahçesinin, nehir kenarları rekreasyonu olarak düzenlenmesinin ne kadar doğru olduğunu, Edirnelinin bu konuyla ilgili her seçim döneminde, her belediye başkanının seçim vaadi olduğunu, buraların daha güzel kullanılması ile ilgili o kadar heyecanlandık ki o gün. Dedik ki; ormanın içerisinde yürüyüş yapabileceğimiz, çocuklarımızın içerisinde top oynayabileceği, spor yapabileceği, yürüyüş yaptıktan sonra arkadaşlarımızla oturup kahve içebileceğimiz tertemiz bir alan olsun. Mangal yapmak isteyenlere mangal alanları yapalım, çocuk parkları olsun, aileler orada otururken çocukları parkta oynasın. Böyle bir proje hayal ettik. Asla oranın doğal dokusuna dokunmayı hayal etmedik. Orası zaten bugün nasıl Edirnelilerinse yarın da Edirnelilerin olacak."

'BETONLAŞMAYA ÖNCE BİZ KARŞI ÇIKARIZ'

Projenin millet bahçeleri içinde doğal yapıya en uygun proje olduğunu da belirten İba, "Projede her şey doğal dokuya göre dizayn edildi. Geçtiğimiz gün bakanlığı aradığımda dediler ki; şu an yapılan millet bahçeleri içerisinde doğal yapıya en uygun bahçe Edirne projemiz. Bununla ilgili hiç kimsenin bir endişesi olmasın, yapacağımız ahşap pergolelerden yürüyüş yollarına kadar. Yürüyüş yollarını toprak solüsyonlu özel malzemeden seçtik. Bir tane ağaç kesilmeyecek bu proje için. Mevcut yapı izleri neredeyse oraya yapılacak. Millet bahçesi de kıraathane de mescit de tuvaletler de çocuk oyun alanları da. Bununla ilgili betonarme değil, tam tersine yapacağımız yerde mevcut beton alanı 1152 metrekareyken, projede beton alanı 747 metrekareye düşüyor. Yani betonlaşmayla ilgili vatandaşlarımızın kafasında asla bir soru işaret olmasın. Önce biz karşı çıkarız" dedi.

'HİÇBİR ENDİŞEYE İZİN VERMEYECEĞİZ'

"Bugün orası Söğütlük Kent Ormanı ise yarın da Edirnelilerin ormanı olacak" diyen İba, "Sadece daha bakımlı, daha temiz, nehir kenarlarından daha fazla istifade edebileceğimiz, daha güvenli ve çok daha Edirne'ye yakışır bir yer olacak. Projeyle ilgili Edirnelilerin kafasında duyabileceği hiçbir endişeye izin vermeyeceğiz. Bunun arkasındayız. Sadece ormanın kullanılmayan alanlarını da kullanıma açacağız. Çok daha güzel, çok daha güvenli, çok daha nezih bir yer olacak. Ben gerçekten yapı izlerinin dışında hiçbir yapının yapılmayacağını kamuoyunun gönül rahatlığıyla bilmesini istiyorum. Bizim bunun dışında başka bir niyetimiz olamaz. Orası yine Edirnelilerin, yine bizim, biz yine o ormanda zaman geçireceğiz. Gençliğimiz, çocukluğumuz geçti, yine geçecek. O günle bugün arasında değişen hiçbir şey olmayacak aslında. Sadece bakımı yapılacak" diye konuştu.

'BİR TANE DAHİ AĞAÇ KESMEYECEĞİZ'

İba, "Orada şu anda ağaçlarla ilgili rutin bakımın dışında bir bakım yapılmayacak. Ben her yıl kesilen ve bakım yapılan ağaçların sayısını aldım. 2022 yılında şu anda kadar 284 ağacın zaten bakımı yapılmış. Yani bu ağaçlar zaman içerisinde kuruyor, ömrünü tamamlıyor, bununla ilgili Orman İşletme gerekli tedbirleri alıyor, ağaçları numaralandırıyor. Mühendislerin de içerisinde olduğu bir ekip var. Biz bu proje için orada bir tane dahi ağaç kesmeyeceğiz. Mevcut ağaçların durumu neyse aynı şekilde proje ona uygun olarak düzenlendi" dedi.

İba, ayrıca, İzzet Arseven'in isminin yeni yapılacak millet bahçesi projesinde de korunacağını ve yaşatılacağını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-10-17 17:42:35



