Edirne Valiliği'nden göçmenlere müdahale ile ilgili açıklama



E.DİRNE, (DHA)EDİRNE Valiliği, Yunanistan medyasında ve bazı haber sitelerinde yer alan İpsala Sınır Kapısı'nda toplanan göçmenlerin bölgeden uzaklaştırılmasına dair görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerin kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar olduğu belirtilerek, "Uluslararası kamuoyunu yanıltabilmek için her gün yeni bir yalan haber ya da paylaşıma başvuran Yunanistan medyasının bahse konu olayı da göçmenlerin sınırı geçmeye zorlanması şeklinde lanse etmesi, göçmenlere karşı takındığı insanlık ve hukuk dışı tutumu defalarca tespit edilmiş olan Yunanistan´ın alışılageldik suçluluk psikolojisi olarak görülmektedir" denildi.

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı mesajlaşma platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden bir süredir devam eden ve göçmenlerin üzerinden kaos oluşturmayı hedefleyen gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda Yunanistan'ın sınır kapısını açacağı, göçmenlerin sınır kapısından geçebileceklerine dair yanıltıcı bilgiler verildiğine dikkat çekilen açıklamada, İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir grup göçmene bölgeden ayrılmamakta ısrar etmeleri üzerine orantılı müdahale edildiği kaydedildi.

'YANILTICI PAYLAŞIMLAR ÜZERİNE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR'

Yunanistan medyasının olayı göçmenlerin sınırı geçmeye zorlanması olarak lanse ettiği belirtilen Valilik açıklamasında, "İpsala Sınır Kapısı çevresinde toplanan göçmenlerin bölgeden uzaklaştırılmasına dair görüntülere yer verilerek, içerikleri farklı olmakla birlikte Yunanistan medyasında ve ülkemizdeki bazı haber sitelerinde kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur" denildi.

'GÖÇMENLERE SINIR GEÇİŞ KURALLARI HATIRLATILDI'

Bir grup göçmenin yanıltıcı bilgilerle İpsala Sınır Kapısı'na geldiğine yer verilen açıklamada, "Anlık mesajlaşma platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden bir süredir devam eden ve göçmenler üzerinden kaos oluşturmayı hedefleyen gerçekdışı paylaşımlarda; Yunanistan´ın sınır kapısını açacağı, bunun üzerine sınır kapısından geçeceklerine dair yanıltıcı bilgiler verilerek Edirne İlimiz sınırlarında bulunan sınır kapıları önünde binlerce kişinin katılımıyla toplanılmasına dair çağrılar yapıldığı tarafımızca takip edilmektedir. Bahse konu bu tür paylaşımlardan etkilenen bir grup göçmenin, 18 Ekim 2022 tarihinde İpsala Sınır Kapısı etrafında toplanmaya başladıkları bilgisi üzerine Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri ve kolluk güçlerimizce hızlı bir şekilde intikal sağlanmıştır. Toplanan gruba sınır kapılarından geçişe dair kurallar hatırlatılarak anlık mesajlaşma platformlarındaki paylaşımların yanıltıcı olduğu konusunda bilgiler verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'YUNANİSTAN'IN SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR'

Sınır kapısına gelen göçmenlerin ayrılmamakta ısrar etmeleri üzerine orantılı müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Buna rağmen aralarındaki bazı göçmenlerin anlık video paylaşımlarıyla bu noktada toplanma çağrıları ve kışkırtıcı yaklaşımları sonucu; sözde peşlerinden gelecek binlerce kişilik grupla İpsala Sınır Kapısından geçeceklerine dair söylemlerinde ısrar etmeleri ve bölgeden ayrılmamakta direnmeleri üzerine kolluk kuvvetlerimizce orantılı olarak müdahale edilerek göçmen grubu Geri Gönderme Merkezine alınmıştır. Uluslararası kamuoyunu yanıltabilmek için her gün yeni bir yalan haber ya da paylaşıma başvuran Yunanistan medyasının bahse konu olayı da göçmenlerin sınırı geçmeye zorlanması şeklinde lanse etmesi, göçmenlere karşı takındığı insanlık ve hukuk dışı tutumu defalarca tespit edilmiş olan Yunanistan´ın alışılageldik suçluluk psikolojisi olarak görülmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sınırlarımızda gerekli güvenlik tedbirleri uluslararası hukuk normlarına uygun olarak titizlikle alınmaya devam edilecektir" denildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-10-19 21:36:09



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