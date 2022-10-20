2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalandı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Y.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Sürücü Y.A. ile araçta bulunan F.A. ve M.H.K. gözaltına alındı. F.A.´nın `FETÖ/PDY´ye üye olma´ suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kaydı olduğu, M.H.K.´nin ise `FETÖ/PDY´ye üye olma´ suçundan dosyasının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2022-10-20 13:59:29
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