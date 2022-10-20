2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı (2)

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TUTUKLANDILAR

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yakalanarak, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ/PDY şüphelilerinden F.A. ve M.H.K. `silahlı terör örgütü üyeliği´, Y.A. ise `göçmen kaçakçılığı´ suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2022-10-20 16:17:34



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