Edirne'de siyah akan derede balık ölümleri yaşandı (2)



ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklama yayınladı. Müdürlük açıklamasında, Edirne İl Merkezinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde, çöplerin bertarafının yapıldığı lottaki baca gazlarının içinde biriken suların tahliyesi için tesisi işleten firma tarafından yapılan kazı çalışmasının, bertaraf alanındaki atık suların kontrolsüz bir şekilde alana yayılmasına ve köyde bulunan dereye karışmasına neden olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20.10.2022 tarihinde sabah saatlerinde Hasanağa köyünde bulunan dereye atık suların karışarak derenin rengini değiştirdiği ve balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ivedilikle alana intikal etmiştir. Yerinde yapılan çalışmalar sonucunda; Edirne İl Merkezinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde çöplerin bertarafının yapıldığı lottaki baca gazlarının içinde biriken suların tahliyesi için tesisi işleten firma tarafından yapılan kazı çalışması, bertaraf alanındaki atık suların kontrolsüz bir şekilde alana yayılmasına ve Hasanağa köyünde bulunan dereye karışmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda gerekli denetimler ivedilikle yapılarak sızan atık suyun kontrolü sağlanmış olup arıtma tesisine tahliyesi yapılmıştır. Konu ile ilgili tutanaklar olay mahallinde tutularak, kirliliğe sebebiyet veren atık sudan lisanslı laboratuar tarafından numuneler alınması sağlanarak analize gönderilmiştir. Bahse konu olay ile ilgili idari ve adli süreç tarafımızdan takip edilmektedir" (DHA)Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-20 19:53:16



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