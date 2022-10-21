Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 terör örgütü şüphelisine tutuklama

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan 5 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi, tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C., S.E., M.B., S.E. ve G.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri bir başka operasyonda ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik güçleri merkezde 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-21 12:36:02



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