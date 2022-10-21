Edirne´de cinsel içerikli 1210 ürün ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde polisin bir iş yerinde yaptığı aramada cinsel içerikli 1210 ürün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi´nde işletmeciliğini İ.Z.´nin yaptığı iş yerinde arama yaptı. Aramada, cinsel içerikli 1210 ürün ele geçirildi. İ.Z. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-10-21 13:04:00



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