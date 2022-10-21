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Bakan Akar: Yunanistan'ın, uzattığımız barış elini tutmasını bekliyoruz

DHA

Bakan Akar: Yunanistan'ın, uzattığımız barış elini tutmasını bekliyoruz


Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin çözümü noktasında barışçıl diyalogdan yana olduklarını belirterek, "Uzattığımız barış elinin tutulmasını bekliyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında Edirne'ye geldi. Kentte temaslarda bulunan Akar, ilk olarak bir otelde basın mensuplarıyla buluşarak gündemi değerlendirdi. Akar konuşmasında Yunanistan'dan, Türkiye'nin uzattığı barış elini tutmalarını beklediklerini ifade etti. Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye, sorunları barışçıl yönden çözmeye gayret gösterdiklerini belirten Akar, şöyle devam etti:
"Fakat bu iyi komşuluk ilişkileri ve ulusal hukuk konusunda maalesef anlaşmak mümkün olmuyor. Bununla alakalı biz yine sabırla, yine şefkatle, yine barış elimizi uzatıyoruz ve burada barışın hakim olması için yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz. Özet olarak bu. TürkYunan sorunları dediğimiz zaman bizim söylediğimiz şey var. Bunları ne yapalım? Barışçıl yollarla yapalım, diyalogla yapalım diyoruz. Dolayısıyla diyaloğa gelin diyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar var. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO üyeleriyle oluşturduğu bir çalışması var. Bu toplantıların hiçbirisine gelmiyorlar. Toplantılara gelmiyorlar."
'UZATTIĞIMIZ BARIŞ ELİNİN TUTULMASINI BEKLİYORUZ'
Bakanlık olarak güvenlik önlemlerinin artırılması konusundaki yapılan çalışma kapsamında, toplantıların dördüncüsünün Türkiye'de olması gerektiğini, fakat 2 yıldan beri Yunanistan'dan bir cevap gelmediğini dile getiren Akar, "Bizim bakanlık olarak güvenlik önlemlerinin artırılması konusundaki yaptığımız bir çalışma vardı. Bu manada bizim heyetlerimiz iki kez Yunanistan'a gitti, Atina'ya gitti. Onlar biliyorsunuz Türkiye'ye geldiler. Şimdi dördüncü toplantının Türkiye'de yapılması lazım. 2 yıldan beri bekliyoruz. En son gittiğim NATO bakanlar toplantısında muhatabımız olan savunma bakanı arkadaşımıza bu konuda beklentimizi ilettik. Onlardan şimdi cevap bekliyoruz. Herhangi bir tedbir almalarını bekliyoruz. Yani burada bizim bu kapsamlı çerçeveyi böyle tam olarak böyle kucaklayan çalışmalarla bu programın ele alınması, bu problemlerin çözülmesi için uzmanların görüşlerini bildirmesi, beraber çalışmalarını ve bu çalışmaların sonucunda bazı sonuçlara varabileceğimizi ve birtakım sıkıntıların ortadan kalkabileceğini söylüyoruz. Burada esas olan uluslararası anlaşmalar. Onun ötesinde iyi komşuluk ilişkileri ve bu çerçevede bu Ege Denizi'nin bir barış denizi olabileceğini, Ege Denizi'nin zenginliklerinin adil bir şekilde paylaşılabileceğini ve buna bağlı olarak da iki taraf halkının iki tarafından daha mutlu, daha müreffeh olabileceğini tekrar tekrar dile getirdik. Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. Uzattığımız barış elinin tutulmasını bekliyoruz" diye konuştu.
'HUDUTLARIMIZ EN GÜVENLİ ŞEKİLDE KORUNMAKTA'
Türkiye'ye yönelik risk ve tehditlere karşı ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam ettiklerini belirten ve terörle mücadele konusuna değinen Akar, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak. Bir tarafta hudutlarımızın güvenliği diğer tarafta terörle mücadele. Biliyorsunuz, bu terörle mücadele bir yurt içinde, iki Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yoğun şekilde devam etmekte. Bunun yanı sıra da denizlerimizde, semalarımızda hak ve menfaatlerimiz her neyse bunları sonuna kadar barışçıl yöntemleri önceleyerek, barış ve diyalogla çözeriz diyoruz. Ancak diğer taraftan da hiçbir şekilde asil milletimizin hak ve hukukundan taviz vermeyeceğimizi her seferinde oldubittiye de izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz. Hudutlarımız en güvenli şekilde korunmakta. Burada hem birlik hem personel hem de altyapı bakımından, tel örgüleriyle, duvarlarıyla yapılması gereken ne varsa en üst düzeyde yapılan elektrik-elektronik sistemlerle, gece görüş cihazlarıyla gözetlenmekte. Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini, hudut namustur anlayışıyla yapmakta Mehmetçik. Mehmetçiğin de tek beklediği şey emeğine saygı gösterilmesi. Herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz."
'TSK'NIN ENVANTERİNDE BÖYLE BİR SİLAH YOK'
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı tüm operasyonların meşru müdafaa kapsamında olduğunu belirten Akar, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor' iddiasına da cevap verdi. Akar, "Maalesef bu konuda bazı fitne fesat odakları her seferinde, her zaman böyle periyodik olarak zaman zaman özellikle terör örgütünün çok zor durumda kaldığı, terör örgütünün çökme noktasına geldiğinde bazı iddialar ortaya atarlar. Bazı iftiralar ortaya atarlar daha doğrusu. Ve yalanlarla, dolanlarla her şeyi insanların kafasını karıştırırlar, hem Mehmetçiğin moralini bozmak için en önemli gayreti gösterirler. Bunlardan bir tanesi de işte geçtiğimiz gün meydana geldi; 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor' diye. Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yok. Yani yok elimizde böyle bir şey yok. Olmayan şeyi nasıl kullanacağız? Birincisi. İkincisi bizim bir uluslararası hukuka olan saygımız, ikincisi de uluslararası hukukun ötesinde inançlarımız var, değerlerimiz var. Bizim sahip olduğumuz insani değerleri var. Manevi değerler var, milli değerler var. Yani biz yapmayız, yapamayız. Bizim kültürümüzde işkence, ceza, öyle bir şey yok. Ve dolayısıyla bunun anlaşılması lazım. Uluslararası hukuk değil sadece. Uluslararası hukuk ötesinde biz uygulamalar yapıyoruz. Çok daha dikkatli, çok daha önemli, değerli Mehmetçikle efendim yaptığımız operasyonlarda. Bunlar gerçekten son derece düşük, son derece alçakça, yani burada ciddi, samimi, dürüstçe yapılan bir faaliyetin lekelenmesini, karalanması ve burada terör örgütünün çöküşünün gölgelenmesi, onun gözden kaçırılması, ona bir anlamda yardım ve destek sağlanması maksadıyla yapılmış olan bu eylem, yani bunu şiddetle kınıyoruz" dedi.
'BU İFTİRAYI ATANLAR YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER'  
Söz konusu iddia hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Akar, "Bununla alakalı yapılması gereken ne varsa dün bildiğiniz gibi açıklamaları yaptık. Hükümetimiz yaptı, devletimiz yaptı, bakanlığımız yaptı, Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Ve ayrıca biz de bunu yapanlara gerekli cezanın verilmesi için, bunların yapılması için tüm arkadaşlarımız hukuk dairelerine gittiler ve orada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu şikayeti ilettik. Ve dolayısıyla bu hukuki süreç de başlamış oldu. Bunu yapanlar, bunun hesabını yargı önünde verecekler. Ve biz de bunun yakın takipçisi olacağız. Bu gerçekten Türkiye'ye yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan büyük bir iftiradır. Türkiye devletinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de aklından dahi böyle bir şeye geçmemiştir. Böyle bir şey asla kata söz konusu olmamıştır. Olmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu iftiralar teröristler biraz daha nefes alsın, biraz böyle rahatlasınlar, onlar böyle bir zaman, zemin kazansın şeklinde kendilerine yandaş bulabilmek için, kaybolan desteği tekrar sağlayabilmek için yaptıkları bir hiledir, bir iftiradır, bir alçaklıktır, bir düşüklüktür" diye konuştu.
Akar, toplantının ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Akar, Cuma namazını Üç Şerefeli Cami'de kıldı. Akar, daha sonra Selimiye Camisi'ni ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-10-21 15:21:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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