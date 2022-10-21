Bakan Akar: Yunanistan'ın, uzattığımız barış elini tutmasını bekliyoruz (3)



'SURİYE VE IRAK'IN KUZEYİNDE 3 BİN 148 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne'de Şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Akar buradaki konuşmasında, 24 Temmuz 2015´ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak´ın kuzeyinde 3 bin 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Akar, en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, dünyada ve bölgede ciddi sıkıntı ve krizlerin yaşandığı bir dönemde tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde Türkiye´nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirten Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev ve sorumluluklarının daha da artığına dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri büyük kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getirdiğini belirten Akar, Irak ve Suriye´nin kuzeyindeki teröristle mücadele operasyonlarına dikkat çekti. Bakan Akar, "Mehmetçik tek tek sığınaklarını, barınaklarını teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristler dışında bir hedefimiz söz konusu değil. 24 Temmuz 2015´ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak´ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz devam edecek. Teröristlerin tek çaresi Türk adaletine teslim olmak. Başta çarelerinin olmadığını teröristlerin sözde elebaşları anladı, diğerlerinin de anlaması gerekiyor. Hiçbir şehidimizin bir damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Aynı şekilde onların ailelerinin gözyaşlarının hesabını tek tek teröristlerden soruyoruz. Mehmetçik ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışında kendisine verilen görevleri atalarına layık şekilde yaptı, yapmaya devam ediyor" dedi. (DHA)Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-21 19:14:29



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