Bakan Akar: Yunanistan'ın, uzattığımız barış elini tutmasını bekliyoruz (4)

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Gençlerle Tarihin İzinde' programı kapsamında Edirne Balkan Tarihi Müzesi´nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, onlara tavsiyelerde bulundu. Savunma ve güvenlik konuları hakkında değerlendirme yapan Bakan Akar, güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemden geçildiğine dikkati çekti. Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye´nin etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediğini vurguladı.

'YERLİ VE MİLLİ SANAYİDE CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI'

Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla bölgesinde ve dünyada etkin ve proaktif politikalar ortaya koyduğunu ifade eden Akar, savunma sanayii alanındaki gelişmelere de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın teşviki ve liderliğinde savunma sanayide yerlilik ve millilik oranının yüzde 80´lere ulaştığını dile getiren Bakan Akar, "Yerli ve milli savunma sanayide cin şişeden çıktı. Eskiden parasını verip alamadığımız şeyleri şimdi biz üretiyoruz" diye konuştu.

'ORDUMUZUN OLMAZSA OLMAZLARINI YERLİ VE MİLLİ OLARAK KARŞILAMAK ZORUNDAYIZ'

Yerli ve milli olarak tüm hafif silahları, helikopterleri, obüsleri, İHA/SİHA/TİHA´ları, gemileri yaptıklarını vurgulayan Bakan Akar, "Bunları dost ve kardeş ülkelere ihraç da ediyoruz. Bu noktaya geldik. Bu seviyeyi daha da ileri götürmemiz gerekiyor. Geriye ne kaldı? Uçak kaldı, tank kaldı. Uçak da tank da yapacağız. Çok şükür bunun için işçimiz de altyapımız da mühendisimiz de var. Bir tarafta vakıf şirketleri ve üniversiteler diğer tarafta özel şirketler, kamu bunlar tek yumruk olarak çalışıyor. Ülkemizin güvenliği, bekası, refahı bakımından ordumuzun olmazsa olmazlarını yerli ve milli olarak karşılamak zorundayız. Bu bir lüks veya tercih değil bir zorunluluk. Geleceğimiz, bekamız bakımından bunu yapmak zorundayız, inşallah bunu da yapacağız."

