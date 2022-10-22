Edirne'de sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Umut, ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Enez ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı Umut Öz (12) ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziömer Bey Mahallesi Platin Dere Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir marketten alışveriş yaptıktan sonra iş yerinin önüne çıkan Umut Öz, çevredeki 7-8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olayı gören çevredekiler, köpekleri çocuğun yanından uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umut Öz´e ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Umut Öz, daha sonra ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Umut Öz, ilk müdahalesinin ardından Edirne´deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2022-10-22 15:24:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.