Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar eroin ve metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde elde edilen 6 bin lira ve 5 sahte banknot ele geçirildi. Operasyonlarda B.D., O.B., G.B. ve M.I., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve M.I., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, O.B. ve B.D. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-10-22 15:51:08



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