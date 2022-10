Edirne'de sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Umut, ağır yaralandı (2)

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Edirne'nin Enez ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Umut Öz'ün, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Sol kulağı ve yüzünde derin yaralar oluşan Öz'ün sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Umut´un anne Fatma Öz, çocuğunun durumuna çok üzüldüğünü belirterek, "Çok korktum. Biz gittik, insanlar başına toplanmıştı. İnsanlar kurtarmış sağ olsun. Ben gittiğimde ambulans hemen geldi. Beni ambulansa oturttular. Boynunda bir hasar var mı diye? Kucağıma alıp, göğsüme yatırıp hastaneye kadar öyle götürdüm. Şu an durumunu bekliyoruz" dedi.

Metin Öz de oğlunun markete gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyleyerek, "Kahvaltıdan sonra kalem almaya gitti. Geç kalınca da marketten telefon açtılar. Köpeklerin ısırdığını söylediler. Biz de gittik. Önce Keşan'a, sonra da Edirne'ye sevk ettiler" diye konuştu.

Doktor Mert Metin İnan ise Umut Öz'ün yarasının basit tıbbi müdahaleyle giderilecek durumda olmadığını dile getirerek, "Plastik cerrahinin değerlendirmesini bekliyoruz. Biz kendi tedavilerimize başladık. Yaraları derin. Gerekli bir cerrahi müdahale var mı, yok mu onun değerlendirmesini sonra yapacağız. Ama şu an antibiyotik ve tetanosunu yaptık. Hasta şu an stabil. Tomografisini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Enez Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Arabacı da ilçede saldırgan köpeklerin toplatılması için çalışma başlattıklarını, ancak bir grup hayvanseverin kendilerine engel olduğunu söyledi. (DHA)

